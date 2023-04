I terreni privati incolti confinanti con strade pubbliche o con condomini stanno diventando un vero caso tra polemiche, proteste e iniziative varie. Da quando l'assessore comunale all'ambiente Alessandro Rosa circa un mese fa, ha annunciato proprio la linea dura con tolleranza zero per gli inadempienti, ogni giorno la squadra ambientale della polizia municipale sta elevando verbali amministrativi ai proprietari. Le multe sarebbero già un centinaio, di cui ben 7 elevate soltanto nella giornata di venerdì.

Il decoro urbano, la tutela e salvaguardia della salute pubblica sono gli obiettivi dell'amministrazione ai quali anche il sindaco Clemente Mastella ha sempre dedicato massima attenzione. Purtroppo, però, fatta eccezione per alcune situazioni, la questione resta irrisolta in quanto numerosi terreni restano in condizioni di totale abbandono.



Il comitato di quartiere San Pio-Saragat, attraverso il presidente Pietro Aquino ha già annunciato che invierà un dossier-denuncia, la prossima settimana alla Procura della Repubblica. «Il 20 marzo scorso abbiamo denunciato agli organi competenti - spiega - lo stato di abbandono dei terreni di via Saragat, ad oggi la situazione è peggiorata e ci chiediamo cosa hanno fatto le autorità competenti. Interessammo con una dettagliata istanza il prefetto, il sindaco Mastella e la polizia municipale. Le abitazioni del nostro quartiere sono circondate da terreni privati abbandonati da mesi e mesi, con erbacce, rifiuti e alberi selvatici che rispetto a un mese fa sono diventati ancora più alti. Questo comporta a livello igienico e di salvaguardia dei seri pericoli perché in queste condizioni trovano un habitat ideale topi, zanzare, serpentelli e altri insetti dannosi per le persone e l'ambiente e soprattutto in vista dell'estate le complicazioni aumentano. Vista la situazione ci rivolgeremo anche al Tribunale sperando che la cosa possa smuovere le acque».



Il clima e le piogge hanno contribuito in queste settimane a complicare la situazione. Sono, del resto, diversi i terreni privati abbandonati dai rispettivi proprietari. Lunga la lista, si parte da via Moro, per continuare con via Casini di Sopra, la stessa via Saragat, via Fratelli Rosselli, via Delcogliano, via Paolella, via Addabbo, via Piccinato. In quest'ultima zona si sta operando già dai mesi invernali in virtù di precise indicazioni dei tecnici che si occupano del problema cinghiali, visto che in numerosi terreni avevano trovato riparo e cibo questi ultimi. L'assessore Rosa sul problema sta concentrando uomini e provvedimenti. «Ogni settimana - racconta - con la collaborazione della polizia municipale mi viene fatto un report sulla situazione dei terreni. Purtroppo non posso fare provvedimenti in danno, come sarebbe nelle mie facoltà perché fino a quando non ci sarà l'approvazione del bilancio comunale il mio assessorato non ha fondi per questo tipo di interventi di pulizia, effettuati a spese del Comune per poi però rivalersi sui rispettivi proprietari. Anche per il quartiere San Pio ci siamo mossi elevando delle sanzioni amministrative. Ho dato mandato al tenente Vecchio, che sarà il nuovo responsabile dell'ambiente, di muoversi a tappeto. Purtroppo non dipende dalla nostra sola volontà la risoluzione positiva».

L'assessorato all'ambiente attraverso mail e raccomandate sta provvedendo a sollecitare operazioni di bonifica anche nei confronti dei proprietari sanzionati che a loro volta, forti della legge che consente di ricorrere entro 60 giorni dalle sanzioni, prenderebbero tempo prima di intervenire. Insomma, è una situazione non semplice. «Purtroppo - conclude Rosa - spesso ci troviamo a che fare con proprietari che non vivono in città e sono totalmente disinteressati rispetto al problema o con più proprietari, in lite tra di loro e che rispetto a nostre sollecitazioni nicchiano perché non trovano l'accordo sulle spese».