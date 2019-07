Brutta sorpresa per una famiglia di Benevento che al ritorno dalle vacanze ha trovato il proprio appartamento svaligiato. Monili in oro ed orologi il bottino dei ladri che, probabilmente, hanno utilizzato una chiave bulgara per entrare poiché porta e finestre non presentavano alcun segno di effrazione. Sul posto gli agenti della volante che sono intervenuti chiamati dai proprietari. Il valore dei preziosi è ancora da quantificare.

Martedì 23 Luglio 2019, 11:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA