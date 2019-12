«Denunceremo agli organi competenti lo stato di disagio che siamo costretti a vivere per una scelta maldestra». I residenti della popolosa area intorno al McDonald's non ci stanno a dover subire gli effetti collaterali della acclamata apertura. Code interminabili nelle ore di punta, incroci impraticabili, abitazioni e uffici resi irraggiungibili se non attraverso estenuanti peripli. Scene ben note a chi da qualche giorno ha visto pesantemente peggiorate le condizioni di vivibilità di un'area che ospita già numerose e importanti attività commerciali, uffici e servizi, Provincia e Asl su tutti.

LO SCENARIO

A dar voce allo stato di malumore che pervade il quadrante circostante via Nenni è Carlo Stasi, presidente del comitato di quartiere Zona Alta - Atlantici - Mellusi: «Quando venimmo a conoscenza della realizzazione del Mc Donald's ponemmo alcuni quesiti ai referenti degli uffici comunali e ai responsabili della viabilità sulle prevedibili ripercussioni di questa iniziativa. I nostri rilievi scivolarono addosso agli interpellati e, ora, siamo costretti a riscontrare i danni arrecati alla popolazione da questa maldestra scelta. Ci chiediamo come sia stato possibile autorizzare una struttura del genere in un'area palesemente inadeguata per molteplici ragioni: a pochi metri da presìdi scolastici quotidianamente raggiunti da centinaia di persone, su strade che già ospitano attività commerciali e servizi di grande afflusso, con un ingresso carrabile a ridosso di un impianto semaforico. È qualcosa di veramente incredibile. Senza trascurare che, a brevissima distanza dal Mc Donald's, c'è un distributore di carburanti che comporta un elevato rischio di incidenti gravi. Non a caso le colonnine sono state tutte delocalizzate fuori dal centro urbano. Inoltre è stato inspiegabilmente consentito l'aumento della cubatura, già satura, con l'abbattimento di molti alberi e piante. C'è stata una palese corsa all'apertura con conseguente fretta da parte della amministrazione comunale che ha generato questo caos, ora scaricato addosso ai cittadini». Quindi Stasi annuncia iniziative di protesta: «Faremo presente agli enti e alle autorità preposte la situazione di grave disagio, invitandoli a risolvere quanto prima».

LA REPLICA

Criticità note peraltro agli organi comunali che stanno verificando le possibili contromosse: «Siamo a conoscenza delle difficoltà venutesi a creare con l'apertura del McDonald's - ammette con franchezza il comandante della polizia municipale Fioravante Bosco -. Stiamo monitorando la situazione per capire se i problemi sono legati al flusso intenso di presenze richiamate dalla curiosità dei primi giorni o se la condizione permarrà anche a regime. Abbiamo già studiato alcuni possibili accorgimenti che snellirebbero le correnti di traffico nella zona a ridosso dell'impianto semaforico. Ritengo che i problemi verrebbero efficacemente superati con la semplice modifica del senso di marcia su alcune arterie attualmente percorribili in entrambe le direzioni. Attendiamo la riapertura dei plessi scolastici per avere il quadro anche nelle ore diurne. I cittadini e i residenti in particolare non temano disinteresse, stiamo lavorando alle soluzioni».

