Trasloco scuole, buona la quinta. Dopo aver vanamente prospettato quattro scenari per ricollocare Galilei, Alberti e Giannone, interessati da lavori di ricostruzione o riqualificazione prossimi alla partenza, la Provincia tira fuori dal cilindro la soluzione numero 5, la più salomonica possibile, ovvero la turnazione di alcune classi, e incassa l’agognato via libera dei dirigenti d’istituto.

La seduta

Un risultato che si stava facendo terribilmente complicato da raggiungere, dopo le due precedenti occasioni di confronto conclusesi con un nulla di fatto. Fumata bianca, invece, ieri sera, al termine del nuovo summit nei locali di Largo Carducci. È dovuto scendere in campo in prima persona il presidente Nino Lombardi, sottraendo ore preziose agli impegni elettorali nel proprio Comune, per sbrogliare una matassa spinosa dopo le pubbliche proteste delle scuole.

Affiancato dal consigliere delegato all’Istruzione Carmine Agostinelli e dai dirigenti Salvatore Minicozzi e Nicola Boccalone, e grazie alla partecipazione autorevole del dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Sebastiano Pesce, Lombardi ha evidenziato la «necessità di dotare la Scuola sannita di strutture efficienti e sicure». «Per questo - ha ricordato - la Provincia sta lavorando da tempo, avendo intercettato con i propri progetti le risorse finanziarie grazie al Pnrr e alla Banca europea per gli investimenti, per un radicale miglioramento infrastrutturale».

Il numero uno della Rocca ha poi sottolineato come «a supporto di tale programma, è stato messo in campo anche un ulteriore intervento finalizzato all’acquisto dall’Università del Sannio di un’ala del Polo didattico in via Calandra, con un investimento di oltre 6 milioni interamente a carico del Bilancio della Provincia, con l’assunzione di un mutuo pluriennale con la Cassa Depositi e Prestiti». «Il programma - ha messo in chiaro il presidente - deve dunque partire in considerazione delle scadenze rigide imposte dall’Unione europea».

La nuova proposta

Premessa servita a Lombardi per ammorbidire le posizioni più oltranziste tra i dirigenti scolastici, e in particolare le rimostranze del Galilei sceso in piazza anche nelle scorse ore per rivendicare parità di trattamento. E nel presentare la nuova proposta di riassetto basata sulla turnazione delle classi ancora prive di ricollocamento, il presidente ha fatto leva proprio sul tema della equità delle scelte e dei disagi da accollarsi. Secondo lo schema presentato ieri, saranno complessivamente 23 le classi dei tre istituti che dovranno sottoporsi a rotazione con rientri pomeridiani mediamente una settimana al mese.

Nel dettaglio, 8 rispettivamente al Giannone e all’Alberti e 7 al Galilei. L’Alberti da settembre dovrà operare con 17 classi presso il Polo didattico di via Calandra, 10 nella succursale di via delle Poste e 7 dovranno effettuare rientri pomeridiani. Le 36 classi del Giannone troveranno posto in via Calandra per oltre la metà (19 aule) mentre 9 si sistemeranno nell’ala del Galilei che non verrà abbattuta, restando così in piazza Risorgimento. Sono 8 le classi del Liceo che dovranno presentarsi a scuola di pomeriggio.

Quanto al Galilei, 15 aule resteranno nell’attuale sede con rientro pomeridiano per altre 7, mentre le 5 del corso Cat (costruzioni-ambiente-territorio) dovranno traslocare a Piano Cappelle dove ci sono già le 10 classi del Convitto “Vetrone”. Proposta che inizialmente ha suscitato un certo dibattito, ma che alla fine ha incontrato il sostanziale consenso di Giovanni Marro, Teresa De Vito e Silvia Vinciguerra, rispettivamente presidi del Galilei, del Giannone e dell’Alberti.

Il provveditore Sebastiano Pesce ha poi evidenziato come le scuole, nella loro autonomia, possano optare anche per una scansione degli orari didattici che permetta di evitare il rientro pomeridiano, attraverso l’allungamento del blocco mattutino in alcune giornate. Ipotesi che i dirigenti vaglieranno fin dalle prossime ore. Bisognerà inoltre approfondire il nodo dei trasporti, stante anche l’imminente avvio dei lavori di riqualificazione urbana dell’area ex terminal bus-piazza Risorgimento.

Lombardi in tale prospettiva ha assicurato che «è in corso una interlocuzione con il Comune capoluogo al fine di calibrare diversamente le necessità del trasporto su gomma degli alunni all’interno del perimetro urbano per far fronte alle nuove esigenze. Il sindaco Clemente Mastella ha dato le più ampi assicurazioni per il recepimento del nuovo orario e dei nuovi itinerari per il trasporto pubblico sul territorio comunale».