Un impegno a finanziare il piano linee scolastiche appena approvato, e una promessa di “sconto” sui costi annuali sostenuti dal Comune per garantire il servizio bus ordinario. Missione a Napoli con un duplice risultato, ieri mattina, per l’assessore Luigi Ambrosone, che ha partecipato alla riunione del Comitato per il trasporto pubblico locale insieme ai rappresentanti delle altre città capoluogo e delle province della Campania. Al tavolo, presieduto dal delegato regionale ai Trasporti Luca Cascone, il direttore generale del settore Trasporti Giuseppe Carannante, le dirigenti Lorella Iasuozzo e Maria Sofia Di Grado, la direttrice dell’Acamir Maria Teresa Di Mattia.

I TEMI

Due i punti chiave della seduta: il riparto dei fondi del trasporto pubblico locale per l’anno in corso, e il passaggio di consegne tra gli attuali gestori e il nuovo aggiudicatario del macro lotto Sannio-Irpinia, l’Air spa. Sul primo punto, Palazzo Mosti ha evidenziato la storica lacuna che costringe il bilancio dell’ente a sobbarcarsi ogni anno un considerevole onere economico pur di garantire un servizio in grado di coprire i diversi quadranti cittadini. Da tempo immemore, sono soltanto 500mila i chilometri autorizzati e finanziati dalla Regione, ovvero il 50 per cento delle distanze coperte ogni anno dai bus circolanti in città. L’altra metà si muove grazie a un ingente tributo di “sangue” della casse municipali pari a 1,6 milioni.

LO SCENARIO

Risorse che farebbe comodo recuperare ai bilanci dell’ente, così da poterle destinare ad altri impieghi: «In sede di Comitato ho avanzato ufficialmente la richiesta - spiega l’assessore Ambrosone - finalizzata a ottenere la copertura totale o parziale del 50 per cento del corrispettivo annualmente riconosciuto al gestore direttamente dal Comune di Benevento. Purtroppo paghiamo lo scotto di vecchie gestioni amministrative che non hanno adeguatamente difeso le ragioni della città ai tavoli negoziali sovraordinati, e ci ritroviamo con una quota di servizi finanziati nettamente inferiore alle reali necessità. Benevento ha l’estensione territoriale più ampia tra i cinque capoluoghi di regione, dato che però non trova adeguata corrispondenza nei finanziamenti. Ora, anche su questo fronte stiamo provando a rimettere le cose a posto, almeno in parte. Da Cascone è giunto pubblicamente il riconoscimento della fondatezza delle ragioni di Benevento, con impegno a valutare la nostra istanza già in occasione del nuovo riparto».

È in fase più avanzata l’altra pratica depositata da Palazzo Mosti sul tavolo regionale, quella relativa al finanziamento del piano integrativo del trasporto scolastico approvato due giorni fa dalla Giunta comunale. Undici nuove linee e 14 derivate, 8 bus aggiuntivi, 16 operatori in più, per 487mila chilometri di collegamenti extra da settembre. Un riassetto che permetterà a interi comprensori zonali della città di essere finalmente raggiunti dal servizio di trasporto pubblico, compresi alcuni ambiti assolutamente centrali come il Triggio e il quartiere Pietà. «Cascone - assicura Ambrosone - ha riconosciuto la ragionevolezza della nostra istanza e apprezzato il dettagliato studio preliminare svolto a monte della richiesta, mostrando una disponibilità al recepimento che mi lascia molto fiducioso».

IL PASSAGGIO DI CONSEGNE

Più di prospettiva l’altro tema all’ordine del giorno, ovvero il passaggio di testimone tra gli attuali gestori del trasporto pubblico locale e il nuovo aggiudicatario Air. Avvicendamento che richiederà ancora tempi medio-lunghi: «Al tavolo si è appreso - riferisce Ambrosone - che il 24 ci sarà la seduta pubblica della commissione per l’aggiudicazione definitiva. Poi si passerà alla stipula del contratto, quindi ci sarà tutta la fase della concertazione sindacale per definire nel dettaglio il subentro di Air ai 16 operatori attivi in provincia e a Trotta. Passaggi che richiederanno probabilmente alcuni mesi. È verosimile che l’avvio operativo di Air nel Sannio e in città non avverrà prima della primavera del 2025».