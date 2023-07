Davigo e Colombo in tribunale per un tweet

Non è passata inosservata questa mattina al Palazzo di Giustizia di Benevento la presenza di Gherardo Colombo e Piercamillo Davigo. I due magistrati del pool «Mani pulite», ora in pensione, sono comparsi, dopo essersi sobbarcati un rocambolesco viaggio in treno, in un'udienza davanti al magistrato monocratico Graziamaria Monaco nell'ambito di un processo per diffamazione intentato contro Luciano Capone, 38 anni, di Ariano Irpino, giornalista de «Il Foglio».



Capone è stato denunciato per un tweet risalente al 30 maggio del 2020 con il quale venivano attribuiti comportamenti illegali al pool «Mani pulite». Il pubblico ministero Maria Colucci ha esibito al magistrato Monaco i testi delle denunce presentate dai due giudici.

Il magistrato, su istanza del difensore dell’imputato, che ha anche lui esibito documenti, ha fissato un’ udienza per il 27 settembre in cui potranno esservi eventuali dichiarazioni rese dall’imputato e quindi la discussione e il verdetto.