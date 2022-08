Benevento, a 107 anni trova Bpf da 80 milioni di lire del 1986

Nella casa di Mariangela di Cerbo, un'anziana signora nata a Dugenta in Provincia di Benevento 107 anni fa, alcuni parenti hanno ritorvato dei buoni postali fruttiferi di 10 milioni di lire ciascuno, emessi nel 1986 ed intestati alla stessa signora per un valore totale di 80 milioni del vecchio conio.



Poste italiane, attinte da una richiesta di rimborso, avevano effettuato un calcolo “al ribasso” ammontante a poco più di 398 mila euro circa.

In realtà, come riferisce l'Associazione Giustitalia che si occupa a livello nazionale ed internazionale della riscossione dei buoni postali e dei Titoli di Stato, ad un più attento esame della giurisprudenza di merito e dell'Arbitrato Bancario Finanziario, è emerso che l'importo dovuto era praticamente più del doppio rispetto a quello prospettato da Poste, in quanto i tassi di interessi che devono essere applicati sono quelli stampati sul retro del buono e non quelli (notevolmente inferiori) che si sono succeduti nel corso degli anni (peraltro sempre più bassi a causa dell'inflazione sempre crescente).





Gli interessi maturano ogni bimestre e vengono incassati dal sottoscrittore solo quando si presenta all’ufficio postale per riscuotere il montante. Non è quindi equo anticipare l’applicazione dell’imposta, anche perché la ritenuta fiscale viene girata dalle Poste allo Stato solo quando il sottoscrittore presenta il Bfp all’incasso.



La somma totale dovuta per il rimborso dei buoni predetti - fa sapere alla signora Mariangela, l'Associazione Giustitalia - ammonta a 815.750,00 euro.