Benevento: truffe agli anziani, riparte la campagna informativa “Più sicuri insieme”

Anche a Benevento ha preso il via la quinta edizione della campagna nazionale contro le truffe agli anziani 'più sicuri insieme', promossa dall’Associazione nazionale anziani e pensionati di confartigianato (Anap), insieme al ministero dell’Interno, nello specifico la direzione centrale della polizia criminale del dipartimento della Pubblica Sicurezza.





«Il 50% degli anziani - in base ai dati diffusi dalla- è vittima di truffe online mentre l'altra metà di truffe tradizionali. Anche gli over 65 accedono al mondo digitale e talvolta ne rimangono truffati, al pari della popolazione under 65. La fascia di età più colpita è quella tra i 65 e i 70 anni. Fino agli 80 anni, quasi il doppio nella fascia 65-70: 3049 contro 5712. Per questo si rende necessario prestare la massima attenzione al fenomeno e prevenire questi odiosi reati attraverso il contributo delle forze di polizia in un’azione comune per difendere i cittadini, soprattutto in vista dei mesi estivi durante i quali si moltiplicano i rischi per gli anziani che rimangono soli».

La Polizia di Stato si prefigge di organizzare su tutto il territorio nazionale convegni ed incontri, per mettere in guardia gli anziani sui pericoli delle truffe più ricorrenti e aiutarli a difendersi. Inoltre, è prevista la distribuzione in tutta Italia di vademecum che contiene poche semplici regole per difendersi da truffe, raggiri, furti e rapine in casa e per strada, sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche attraverso internet.