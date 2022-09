Risparmi scomparsi, promotore finanziario interdetto nel Sannio

Divieto di esercitare l'attività professionale di consulente e promotore finanziario per la durata di dodici mesi è la misura interdittiva eseguita dai militari della Guardia di Finanza di Montesarchio, all'esito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento.

Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Benevento nei confronti di un promotore finanziario e nell'interesse di un istituto di credito che opera in Valle Caudina. L'uomo è gravemente indiziato di una pluralità di furti e indagato per numerose truffe. Le indagini hanno preso le mosse da varie denunce presentate da diversi clienti del consulente, i quali lamentavano ammanchi di ingenti somme di denaro dai propri conti correnti per investimenti finanziari in realtà mai avvenuti.

Al termine delle indagini, le Fiamme Gialle - si legge in una nota della Procura - hanno ricostruito «un univoco e chiaro quadro indiziario dal quale è emerso che il promotore finanziario, negli anni dal 2016 al 2020, si sarebbe impossessato di ingenti somme di denaro (132.350 euro oggetto di truffe contestate e 55.470 euro per furti contestati) consegnategli dai suoi clienti che, a loro volta, gli avevano affidato i propri risparmi a fronte di allettanti prospettive di rendimento».