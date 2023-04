Benevento: uccise un anziano per rapinargli 300 euro, arrestato dopo 13 anni latitante albanese

Era ricercato da oltre due anni per una sanguinosa rapina e questo pomeriggio un latitante internazionale, di origine albanese, è stato arrestato ad Airola dagli investigatori della Squadra Mobile e dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Benevento. L'attività di monitoraggio sul territorio ha permesso di individuare l'uomo che nel 2010 si era reso autore, con altri complici, di una rapina finita con l'uccisione di un ultraottantenne, prima colpito selvaggiamente a pugni e con un corpo contundente, e poi legato mani e piedi. Il frutto della rapina fu di 300 euro in contanti. Per questo episodio l'uomo è stato condannato in Grecia all'ergastolo. Dopo l'arresto il cittadino albanese è stato rinchiuso nel carcere di Benevento e posto a disposizione della Corte di Appello.