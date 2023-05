Cosa fare a Benevento, gli appuntamenti del weekend

Opera lirica al Teatro Comunale

Venerdì e domenica sera doppio appuntamento con l'opera lirica al Teatro Comunale di Benevento: l’orchestra filarmonica di Benevento porta in scena, grazie al soprano Rosa Feola e al baritono Sergio Vitale, il "Barbiere di Siviglia", la prima Opera Studio OFB. Venerdì sera lo spettacolo inizia alle 19.30 mentre domenica l’appuntamento è pomeridiano (ore 18). L’opera buffa, tra le più note dell’opera lirica, verrà interpretata da giovani interpreti scelti con audizioni fatte da Feola e Vitale in persona e dopo un attento studio del personaggio realizzatosi con una Masterclass di canto sui ruoli in questione.

Progetto basket inclusivo

L'istituto comprensivo "Sant’Angelo a Sasso" di Benevento, da sempre scuola inclusiva, ha realizzato un progetto proposto dal Gruppo Sportivo “Meomartini” denominato "Basket inclusivo": iniziativa che ha coinvolto per svariati mesi tutte le classi di scuola primaria in attività motorie di avviamento alla pallacanestro, senza escludere gli alunni con disabilità.

Venerdì mattina alle 8.30 il progetto si conclude con la premiazione e la consegna dei diplomi e delle medaglie di partecipazione.

“I sanniti, una storia negata”

Sempre venerdì 12, dalle 9 alle 13.30, nella sala Vergineo del Museo del Sannio, si dà inizio alla rubrica di studio e ricerca denominata “incontri con l’autore…” che si pone l’obiettivo di promuovere la lettura di opere divulgative scientifiche sul patrimonio materiale e immateriale del Sannio, secondo le linee del Piano Nazionale per l’Educazione al Patrimonio (DPCM 169/2019, art.15, c.2, l. i). Si comincia con la presentazione del volume del presidente dell’associazione amici dei musei e dei beni culturali del Sannio, l’architetto Francesco Bove, dal titolo: “i sanniti una storia negata”. Il testo scientifico sarà donato alla Biblioteca del Museo del Sannio, alla Biblioteca Mellusi, alla Biblioteca Comunale, Arcivescovile e al Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino di Montesarchio.



“Qui staremo benissimo”

Ancora venerdì 12 alle ore 12.30 presso il Giardino dell’Hotel “Villa Traiano” in Viale dei Rettori, 9, Benevento, alla presenza del sindaco di Benevento, Clemente Mastella, Renato Giordano in conferenza stampa illustrerà progetto, storia e mission del film "Qui staremo benissimo", le cui riprese a Benevento e provincia partiranno nei prossimi mesi.



Omaggio alla Callas

Alle 17 di venerdì 12, nella Sala conferenze del Cesvolab, in viale Mellusi 68, sarà celebrata Maria Callas, la Divina della lirica, nell’anniversario della nascita. "Vissi d’arte cercando l’amore" è il titolo del reading a cura di Doriano Rautnik e Miriam Iuliucci, su testi di Anna Hurkmans. Adattamento e regia di Salvatore Santucci. Ingresso libero e aperto a tutti.

“Rumore di fondo” al Mulino Pacifico

Ancora venerdì sera, alle 20.30, al Nuovo Teatro Mulino Pacifico nuovo appuntamento del cartellone teatrale estivo di “Obiettivo T”, storica stagione teatrale promossa dalla Solot Compagnia Stabile di Benevento, con lo spettacolo “Rumore di fondo” prodotto da Teatro Segreto, scritto da Benedetta Palmieri e diretto da Nadia Baldi che vede in scena la nota attrice Gea Martire con Antonella Ippolito, accompagnate dalle musiche composte ed eseguite dal vivo da Ivo Parlati (batteria ed elettronica).