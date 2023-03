Benevento, una raccolta fondi per i ragazzi del centro DiversAbile

Da lunedì 27 marzo si può sostenere su “produzioni dal basso” - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - la campagna di raccolta fondi per acquistare due nuove serre per il centro DiversAbile, che accoglie ragazzi autistici e con disabilità cognitive. Con le donazioni sarà possibile acquistare due serre sociali: in una verranno svolte le attività di pet therapy con gli asini, mentre nell’altra verrà realizzato un orto sociale e organizzati laboratori di ortoterapia, con l’obiettivo di creare un legame tra la cura della terra e la cura delle persone.

Il centro DiversAbile nasce con l’intento di offrire accoglienza e sostegno riabilitativo a persone con disabilità psico-fisica o con disturbi dello spettro acustico, favorendone l’integrazione e l’inclusione sociale. Fulcro delle attività del centro è la crescita della persona, a cui vengono offerte opportunità che raramente un disabile può avere.

«DiversAbile - commenta lo staff del centro - punta a creare una relazione solida e continuativa che mette al centro equipe, persona, famigliae comunità: è solo con questo lavoro di squadra, che ci piace rivendicare come una nostra peculiarità, e cooperando insieme che le barriere dell’esclusione e della marginalizzazione sociale possono essere abbattute».