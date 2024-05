«No Women No Panel», firma anche Unisannio

Pari opportunità, anche l’Università del Sannio aderisce a «No Women No Panel - Senza donne non se ne parla», la campagna europea introdotta in Italia dalla Rai per promuovere spazio e ruolo per le donne anche nel dibattito pubblico.

Lunedì 20 maggio alle 11 a Palazzo San Domenico a Benevento, il rettore Gerardo Canfora firmerà il protocollo alla presenza del direttore del Centro di Produzione Rai di Napoli Antonio Parlati, del presidente Cur Campania (comitato universitario regionale) e rettore dell’Università di Napoli Parthenope, Antonio Garofalo, e di Felice Casucci, assessore regionale alla Semplificazione amministrativa e al Turismo.

Il protocollo ha l'obiettivo di valorizzare competenze, esperienze e talenti femminili per una più compiuta attuazione dei principi di democrazia paritaria e pluralismo, garantendo l’adeguata rappresentanza delle donne in convegni, appuntamenti istituzionali e talk show.