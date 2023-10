Multe agli studenti, Fi e Azione: «Ora soluzioni»

Multe agli studenti universitari parcheggiati (in divieto) a rampa San Barbato e dintorni, nuove prese di posizione e sostanziale solidarietà bipartisan ai sanzionati, non tanto per le infrazioni quanto per i disservizi da cui esse scaturiscono. Per Angelo Piazza (Forza Italia) «la situazione dei parcheggi in corrispondenza dell'ateneo sannita e l'assenza di collegamenti tramite servizio pubblico comportano disagio che ormai perdurano da anni. La battaglia portata avanti da studenti e associazioni studentesche Unisea, Articolo 3 e Esn Maleventum, è un battaglia di tutti, perché il disagio colpisce chi in città potrebbe comodamente raggiungere l'ateneo in autobus, qualora ciò fosse possibile, e chi vivendo in provincia è obbligato a usare l'auto con le relative difficoltà di parcheggio. Ad oggi, quel modello di "campus urbano" tanto sbandierato risulta, almeno nei servizi afferenti, al limite del fallimento. Metteremo in campo ogni iniziativa utile allo scopo, nonché qualunque forma di collaborazione che possa portare all'individuazione di nuovi spazi, o quantomeno al potenziamento di quelli esistenti nonché ad azione di mitigazione del prezzo degli abbonamenti per gli studenti».

Per Vincenzo Sguera, consigliere comunale e segretario provinciale di «Azione», «se da un lato è vero che il rispetto delle regole non ammette eccezioni, dall’altro è innegabile che sulla questione dei parcheggi per gli iscritti all’ateneo beneventano occorre fare di più.

Soprattutto perché la problematica è nota a tutti da tempo. In attesa che si possa definire una volta e per tutte la vicenda relativa al parcheggio di Rampa San Barbato, auspicio allora l’avvio di una interlocuzione tra i vertici del Comune e dell’Università per l’utilizzo del parcheggio di Porta Rufina, a distanza “accettabile” dalla facoltà di via delle Puglie. Si potrebbe lavorare a una sorta di convenzione per gli iscritti. Sarebbe un segnale di attenzione importante per gli studenti, e un piccolo passo in avanti per dare concretezza al progetto di “Benevento città universitaria”. Slogan accattivante ma che andrebbe praticato oltre che predicato».