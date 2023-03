UniFortunato e Casa circondariale, patto per la formazione

L'ateneo “Giustino Fortunato e la direzione dell’Istituto penitenziario di Benevento collaboreranno per il riconoscimento di agevolazioni economiche ai dipendenti del carcere e ai loro familiari che intendano iscriversi ai corsi di studio proposti dall’università.

La convenzione, siglata dal rettore dell'UniFortunato, professor Giuseppe Acocella, e dal direttore della Casa circondariale Gianfranco Marcello, si inserisce in un rapporto di collaborazione già in corso per lo svolgimento di tirocini curriculari e di orientamento presso l’Istituto penitenziario.

L'obiettivo è quello di migliorare il benessere e il senso di realizzazione professionale del personale anche attraverso iniziative di elevazione culturale che tornano comunque a beneficio dell’organizzazione e all’immagine dell’amministrazione penitenziaria,