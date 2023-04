«Ict Campus» accreditato, ora il via ai corsi

Svolta decisiva per l'istituto tecnnico superiore “Ict Campus": grazie all'emendamento approvato dal Parlamento che ridefinisce i criteri, l'istituto ha potuto essere già accreditato dal ministero dell’Istruzione e del Merito. Diventa ufficiale l’avvio delle attività della nuova realtà interamente dedicata alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che ha messo insieme 4 enti di formazione, 27 imprese, 5 istituti di istruzione superiore, 5 università della Campania, il Comune di Benevento, Confindustria Benevento, associazioni di categoria, centri di competenze e hub tecnologici.

Di fatto, l’emendamento approvato ha esteso il periodo entro il quale i nuovi Its possono vedersi riconosciuti dal Mim purché iscritti nel registro delle persone giuridiche al 31 marzo 2023. Per Gerardo Canfora, rettore di Unisannio ma anche presidente della fondazione Its Ict Campus di Benevento «si tratta di un risultato importante ottenuto grazie a una proficua sinergia istituzionale. Fondamentali l’interessamento diretto del prefetto di Benevento Carlo Torlontano e l’azione incisiva e determinante del senatore Domenico Matera che ha avviato e seguito l’iter parlamentare. A loro va il ringraziamento di tutti i soggetti coinvolti in questo ambizioso progetto. Si tratta di un esempio virtuoso di collaborazione istituzionale attivata per un risultato a favore di un intero territorio».