Benevento, vaccini: caos all'esordio degli over 70

La campagna vaccinale dell'Asl continua su più fronti. Si è conclusa ieri l'operazione destinata al personale scolastico e alle forze dell'ordine e si è continuato nel pomeriggio con la somministrazione delle dosi di AstraZeneca a disposizione del centro di via Minghetti agli over 70 inseriti sulla piattaforma informatica regionale. Un'attività frenetica che ha consentito di effettuare 156 vaccini, mentre sono state «rifiutate» 63 persone con gravi patologie che non potevano essere vaccinate con AstraZeneca, cosa che ha creato confusione e malcontento. Da stamattina, invece, si ripartirà con gli over 80 per concludere l'inoculazione dei richiami e cominciare con i 6000 anziani in attesa di ricevere la prima dose, cui si assoceranno i dializzati.



Ancora sospesa la posizione dei camici bianchi di Medicina generale per l'inserimento dei pazienti fragili nella piattaforma informatica regionale. Le ultime notizie ufficiali riferiscono che si attendono delucidazioni dalla Regione, in seguito a un incontro in programma ieri e a una successiva riunione con i vertici dell'Asl. Ma alcuni medici di base della Valle Caudina, dell'Alto Tammaro, del Fortore e di altre zone del Sannio hanno già proceduto all'inserimento in piattaforma dei pazienti fragili che afferiscono ai loro studi, arrivando a iscriverne anche un centinaio ciascuno. Questo nonostante le difficoltà incontrate e la sottrazione di tempo alle attività assistenziali quotidiane perché ogni inserimento richiede circa un quarto d'ora per la trascrizione dei dati, dell'anamnesi e dei farmaci che vengono somministrati a ogni paziente fragile. Un passaggio fondamentale per garantire l'incolumità di chi ha patologie gravi ed è costretto a far ricorso a cocktail di farmaci che devono essere indicati in modo preciso e, in alcuni casi, sospesi sia nelle 48/72 ore antecedenti e successive alla somministrazione del vaccino. Infatti, per i pazienti fragili che appartengono alla categoria 2, con disabilità fisiche e psichiche che non hanno patologie che necessitano di terapia farmacologica, le prenotazioni possono essere fatte da loro stessi e dai familiari.



«In questo momento, c'è un imperativo: vaccinare». Così in una nota Angela Ianaro deputata del M5S, prima firmataria della mozione sulla cessione temporanea dei brevetti sui vaccini anti-Covid e sulla concessione di licenze obbligatorie, in discussione in aula a Montecitorio. «Il vaccino scrive - rappresenta l'indispensabile arma per porre fine alla pandemia da Covid-19 e adesso non possiamo compromettere gli sforzi fatti dalla comunità scientifica a causa di un calo della produzione. Evidenti sono i ritardi nelle consegne delle dosi con il conseguente allungamento dei tempi della campagna vaccinale in corso. Con la nostra mozione chiediamo al governo di impegnarsi per consentire la temporanea sospensione dei brevetti sui vaccini contro il Covid, come previsto dall'Accordo Trips nel caso di emergenze sanitarie, corrispondendo un'adeguata compensazione per le case farmaceutiche detentrici dei diritti di proprietà intellettuale e permettendo ai Paesi di produrli autonomamente. In questo momento è fondamentale mettere gli Stati nelle condizioni di poter produrre il vaccino affinché nessuno venga escluso». Continuano gli screening sul territorio per contenere la diffusione del virus.

Ancora due decessi al «Rummo». A perdere la battaglia contro il virus, una 80enne di Castelvenere e un 68enne di Pomigliano d'Arco (Napoli). Salgono così a 250 i decessi da inizio pandemia, 233 da agosto (172 i sanniti). Sono 89 i degenti nell'area Covid e due i guariti. Invece sono 56 i positivi censiti dall'Asl su 556 tamponi analizzati e 31 i guariti. Sul fronte contagi, l'Asia rende noto che nell'ambito degli screening predisposti dal protocollo aziendale, dieci operai sono risultati positivi su un totale di 145. Si tratta di casi che non sono correlati tra loro e per la maggior parte asintomatici. «Continuiamo a tenere l'attenzione alta dice l'amministratore unico, Donato Madaro - attraverso screening periodici per tutelare i dipendenti, le loro famiglie e i cittadini che, nei prossimi giorni, risentiranno del rallentamento del servizio a causa della decimazione dell'organico. Cogliamo l'occasione per rinnovare l'appello, già raccolto dal prefetto, di sottoporre gli operai dell'Asia a vaccinazione perché sono costantemente esposti al contagio, soprattutto se sono addetti al ritiro dei rifiuti presso i domicili dei positivi al Covid».



© RIPRODUZIONE RISERVATA