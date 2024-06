Favorire l'inclusione, arginare la dispersione scolastica, combattere la povertà educativa e promuovere l'intelligenza artificiale: ecco gli obiettivi di «DesTeenAzione - Desideri in Azione». Un'opportunità offerta ai Comuni dal ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha messo a disposizione oltre 3 milioni di euro da utilizzare in tre anni per creare uno spazio multifunzionale dedicato ai ragazzi. Occasione che l'Ambito territoriale B3 a cui afferiscono 14 Comuni, non si è lasciato sfuggire. Il progetto, in caso di finanziamento, sarà realizzato in una struttura pubblica resa disponibile dal Comune di Bucciano.

«È un progetto ambizioso - afferma Antonio De Mizio presidente dell'Ambito e assessore alle politiche sociali del Comune di Montesarchio - a cui non potevamo non partecipare, per cui abbiamo aderito al bando che ci auguriamo venga finanziato. Si tratta di una importante opportunità per gli adolescenti che dovranno avere un'età compresa tra gli 11 e 18 anni, e per i ragazzi più grandi fino ai 21 anni».

Un progetto che De Mizio ritiene possa essere visto anche come un investimento, «in quanto - dice - sarà data la possibilità a tanti ragazzi di sviluppare le loro potenzialità in quelli che il bando definisce spazi multifunzionali, dove saranno fondamentali l'integrazione e l'inclusione sociale. Poi ci saranno figure esperte ad accompagnare gli adolescenti e i ragazzi più grandi affinché vengano valorizzate le loro competenze, ed anche quelle affettive e relazionali».

Un servizio ai territori dell'Ambito che per il presidente «mira soprattutto a creare uno strumento di integrazione» e che consentirà ai ragazzi di essere accompagnati in un percorso che possa facilitare la loro crescita individuale e, naturalmente l'autonomia anche nei rispettivi contesti sociali. Sette le linee di azione previste dal progetto presentato dall'Ambito che ha sede a Montesarchio essendone il Comune capofila. «Ogni cosiddetta linea di azione - chiarisce De Mizio - fa riferimento a specifiche attività articolate in maniera diversa, a cominciare da quella di coordinamento del progetto che è di nostra competenza esclusiva quali promotori. Poi ci sono quelle più specifiche».

L'aggregazione e l’accompagnamento socio educativo ed educativo «di strada» prevede un coinvolgimento di 48 ragazzi e almeno 3 uscite settimanali riguarderanno l'azione educativa di strada. De Mizio poi ritiene fondamentale la linea che riguarda l'abbandono scolastico che seppure non eclatante come in altre realtà, esiste anche in quasi tutti i Comuni dell'Ambito. «Per questa specifica linea progettuale prevediamo il coinvolgimento di 40 ragazzi - dice - ogni anno, in progetti individualizzati».

Supporto alla genitorialità, accompagnamento psicologico dei ragazzi e promozione dell'intelligenza artificiale rientrano tra le altre linee progettuali. Non mancheranno tirocini di inclusione. «Ogni linea progettuale - chiarisce l'assessore - farà riferimento a specifici programmi. Nel caso dell'accompagnamento psicologico sarà garantito un servizio per 5 giorni a settimana. Purtroppo, oggi, tra i ragazzi e i giovani si riscontrano tante fragilità che poi possono condurli su strade sbagliate. L'obiettivo è perciò quello di evitare che ciò continui ad accadere, e far sì che i ragazzi possono proseguire negli studi non abbandonandoli già a 16 anni o, spesso, ancora prima».