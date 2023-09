Storie di ordinaria inciviltà in pieno, pienissimo centro. Ancora un bene pubblico nel mirino di atti sconsiderati o, nel migliore dei casi, di degrado. Questa volta è toccato a uno dei pilastrini in pietra che delimitano l'area verde ai piedi dell'Arco di Traiano finire a terra in circostanze non chiarite. Ieri mattina il manufatto si presentava riverso nel giardino che fa da tappeto al monumento. Al suo fianco un utensile metallico avvolto, insieme al pilastrino, dal nastro bianco-rosso griffato della polizia municipale.

«Abbiamo collocato l'apposita banda di delimitazione, insieme a un ingombro di fortuna visibile, per evidenziare ai passanti la condizione di instabilità della colonna - confermano dal comando di via Santa Colomba - Al nostro passaggio, sul finire della scorsa settimana, il manufatto in pietra si presentava disancorato dal suo alloggiamento ma non era caduto. Abbiamo stilato rapporto dell'intervento che è stato regolarmente trasmesso al settore manutentivo per i necessari interventi di ripristino». Interventi che però fino a ieri non erano stati eseguiti. Al contrario, il manufatto in pietra ha avuto il tempo di abbattersi al suolo trascinando con sé anche la improvvisata barriera di protezione. Un'immagine di sicuro impatto, negativo chiaramente, sui visitatori che cominciano a segnare Benevento nell'agenda delle mete da raggiungere. Viene da domandarsi: cosa sarebbe accaduto se la scena ripresa ieri mattina si fosse materializzata sotto gli occhi degli ispettori Unesco, attesi in città alla metà del mese? Visita che passerà ai raggi x tutto il centro storico, ma in particolare proprio l'area dell'Arco di Traiano, simbolo per eccellenza della candidatura bis imperniata sull'Appia Regina Viarum immortalata anche dalle pagine di Topolino.

Ma da cosa può essere stato causato l'ennesimo episodio non edificante avvenuto nel salotto della città? Come purtroppo accade spesso in questi casi, la videosorveglianza non ha fornito elementi utili per ricostruire le responsabilità di un possibile, ulteriore atto vandalico in piena buffer zone. Stesso copione, del resto, già andato in scena per le aggressioni alle tecno-panchine di piazza Roma, rimaste senza colpevoli. Per provare a capirne qualcosa di più occorre fare ricorso ai metodi di indagine tradizionali e affidarsi alle testimonianze di chi vive e opera nella zona. Da scartare l'ipotesi legata a un urto accidentale da parte dei mezzi al lavoro nell'ambito del cantiere del Pics, in quanto accedono da via Traiano. Residenti e operatori commerciali con vista sull'Arco riferiscono la presenza massiccia, specie nelle ore serali e nel week end, di comitive di giovani che calcano senza troppi problemi il prato ai piedi del monumento. «Molto spesso - racconta la titolare di un bar della zona - i ragazzi si siedono sulle catene metalliche poste tra i pilastrini e le utilizzano come un dondolo, scambiandosi ripetutamente il posto». Una pratica che nel tempo può avere causato il distacco della presa cementizia alla base della colonna, provocandone il collasso. Un atto di vandalismo differito e reiterato, si potrebbe definirlo, che non sposta il cuore della problematica, ovvero la mancanza del senso minimo di rispetto per il patrimonio pubblico lasciato libero di devastare persino i luoghi simbolo della città.

Il sindaco Clemente Mastella ha informato ieri dell'accaduto il questore Edgardo Giobbi. Il Comune sporgerà formale denuncia nelle prossime ore, ma è evidente che si tratta di un atto dovuto o poco più. Del resto, come si ricorderà, esattamente due anni fa l'Arco di Traiano era già finito nel mirino di sconsiderati che avevano utilizzato le pareti marmoree del monumento per giurarsi amore eterno con tanto di iniziali. In quel caso, l'unica telecamera posta a presidio del colosso romano riuscì a inquadrare soltanto la giovanissima età dei responsabili. C'è da augurarsi che il sistema di videosorveglianza di cui sarà dotata la nuova teca per l'esposizione di reperti sia in grado di assolvere alla propria funzione.