Benevento, sos raffiche di vento: villa, parchi e cimitero off-limits

Il bollettino diramato dalla Protezione civile regionale, con la conseguente comunicazione della Prefettura agli enti locali. In particolare, segnala maltempo per la giornata di domani, con la probabilita di forti raffiche di vento. Alla luce dell'avviso, il sindaco del capoluogo Clemente Mastella, a scopo preventivo, ha firmato un'ordinanza ad hoc, disponendo la chiusura per domani delle aree ritenute più «a rischio».

L'ordinanza dispone a partire dalle 6 di domani e fino alle 9 di martedì la chiusura della villa comunale, dei parchi cittadini e del cimitero, ad eccezione delle attività di accoglienza funebre (con presenza dei familiari dei defunti) e delle attività di operatività interna improcrastinabili.

Nel dispositivo, in sintesi, il primo cittadino esorta anche i beneventani ad adottare comportamenti improntati alla massima prudenza, invitandoli in particolare a prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali e a segnalarne l'eventuale stabilità precaria ai numeri di emergenza 112, 113, 115. Raccomanda, inoltre, di assicurare stabilmente oppure rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture e strutture provvisorie, inclusi oggetti a rischio di essere trascinati dal vento. Invita infine ancora ad usare accortezza negli spostamenti.