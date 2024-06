L'imminente riconoscimento della via Appia come patrimonio mondiale dell’Unesco, dopo il via libera dell'Icomos, apre le porte a importanti potenzialità turistiche per il territorio, trovando l'accordo unanime dei comuni attraversati dal suo storico percorso.



Come riferito ieri dal Mattino, il riconoscimento ufficiale da parte del Comitato del Patrimonio Mondiale avverrà in estate, nel consesso che si riunirà a New Delhi dal 21 al 31 luglio. Ma intanto gli attori istituzionali dei comuni interessati dal passaggio dell’arteria bimillenaria già riscaldano i motori.

Tutti unanimemente d’accordo nell’attribuire al futuro sito Unesco una funzione da catalizzatore per il turismo culturale e per la valorizzazione dell’intera area.

Le reazioni

Clemente Mastella, sindaco di Benevento che potrà vantare un invidiabile doppio inserimento nella World Heritage List dopo Santa Sofia, non nasconde la soddisfazione: «Benevento sta conquistando sempre di più la scena internazionale, e questo riconoscimento rafforza la nostra posizione. La Via Appia, passando attraverso l'Arco di Traiano, è motivo di grande orgoglio per la nostra città».

Il primo cittadino del capoluogo poi evidenzia l'importanza di creare sinergie tra gli enti «in particolare tra Benevento e Brindisi, i capoluoghi attraversati dalla storica strada. Bisogna costruire una rete che sia seduttiva e attrattiva per i turisti. Mi piacerebbe si potesse realizzare una pista ciclabile nei luoghi che costeggiano la via Appia, migliorando le connessioni tra i paesi». Mastella anticipa il supporto «alla costituzione di una fondazione, come si sta facendo per il museo egizio della città».

E aggiunge «Bisogna attrezzarsi da un punto di vista strutturale. Entro il 2026, avremo l’Alta capacità ferroviaria, anche se purtroppo non la Telese-Caianello». Infine, il sindaco beneventano rivela il desiderio di partecipare alla proclamazione ufficiale del riconoscimento: «Mi piacerebbe quasi quasi andare a New Delhi per assistere alla proclamazione ufficiale. Ci andrò? Vediamo».

A seguire, anche gli altri primi cittadini dei comuni interessati dal passaggio della Via Appia esprimono soddisfazione. Michele Gambarota, sindaco di Buonalbergo, così commenta la notizia: «Il riconoscimento Unesco rappresenta una straordinaria opportunità turistica per il nostro territorio.

Il Ponte delle Chianche, un sito di grande importanza lungo la Via Appia, potrebbe diventare un'attrazione turistica di rilievo. Inoltre, il finanziamento di un milione di euro dal ministero dei Beni Culturali per il Palazzo Angelini, destinato a diventare un polo museale interattivo sulla via Appia, è strettamente legato a questo riconoscimento. Prevediamo un incremento del turismo lento e culturale, in sinergia con il percorso della Via Francigena che pure attraversa Buonalbergo».

Lo scenario

Dello stesso avviso anche Angelo Pepe, sindaco di Apice, che sottolinea l'importanza del progetto di valorizzazione del Ponte Appiano: «Abbiamo presentato un grande progetto che include la creazione di un parco fluviale con un percorso ciclopedonale, un info point, un parcheggio e tutto ciò che concerne questo tipo di insediamento.

Questo progetto, sviluppato in collaborazione con cinque comuni confinanti, ha un valore complessivo di circa 8 milioni di euro. Il riconoscimento Unesco ci offre una chance concreta per ottenere ulteriori finanziamenti e sviluppare il nostro territorio». Finanziamenti che potranno essere richiesti dall’ente gestore, che però verrà individuato solo dopo il riconoscimento ufficiale a New Delhi.

Domenico Vessichelli, sindaco di Paduli, evidenzia il significativo impatto del riconoscimento sulla comunità: «È una notizia attesa da tutti. Il progetto di riqualificazione della via Traiana, realizzato in partnership con l'Università del Salento e finanziato con 2 milioni di euro dal “Progetto Borghi”, prevede nel nostro comune la creazione di un parco archeologico e laboratori per giovani universitari. Siamo molto soddisfatti e confidiamo in un incremento delle attività culturali e turistiche».

Armando Rocco, sindaco di Calvi, rimarca l'importanza del tracciato della via Appia nel suo territorio: «Il riconoscimento Unesco è cruciale per valorizzare il nostro patrimonio. Il tracciato della Via Appia attraversa Calvi per ben 7 km e comprende il Ponte Appiano, che collegava il Sannio con l’Irpinia.

Abbiamo lavorato intensamente per promuovere e valorizzare i nostri siti, in primis per l'appunto il Ponte Appiano. Il finanziamento per la ricostruzione del ponte e gli eventi culturali come “Raggio di Luna” dimostrano il nostro impegno. Questo riconoscimento può davvero cambiare l'economia del territorio, arricchendolo culturalmente e turisticamente».