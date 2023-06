Benevento, inaugurato il cantiere in via Nuzzolo. Mastella: «Si concretizzano effetti del Pnrr»

In via Cosimo Nuzzolo è stata posata la prima pietra dei lavori di riqualificazione degli alloggi Erp. Un maxi progetto finanziato con 10 milioni di euro del Pnrr. «Una proposta progettuale - ha spiegato l'assessore alle Politiche abitative Molly Chiusolo – di straordinario valore, come dimostra il fatto che si è posizionata, nella graduatoria nazionale, al decimo posto su 140 progetti. Adeguamento sismico, valorizzazione dell’intera area con spazi verdi e le più moderne concettualità di rigenerazione urbana ed efficientamento energetico, saranno i cardini dell’opera. Per via Nuzzolo sarà un’autentica rivitalizzazione: fu una delle aree più gravemente danneggiate dall'alluvione del 2015».

«Evidenzierei – ha aggiunto l’assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello – anche la sinergia istituzionale con l’Unisannio, particolarmente preziosa soprattutto per arricchire l’opera con aree verdi e spazi per il tempo libero.

Un lavoro che traghetterà gli abitanti della zona in una nuova frontiera energetica, grazie al fotovoltaico che consentirà di abbattere gli oneri condominiali e avere panchine intelligenti con possibilità di ricarica smartphone e collegamento wireless. E poi ancora spazi ad hoc per il fitness, per l’infanzia e un’ eco-area per i rifiuti. Alloggi abitativi più sicuri e funzionali e spazi pubblici completamente riqualificati».

Il sindaco Clemente Mastella, infine, ha messo in relazione il progetto di via Nuzzolo con la rigenerazione che interesserà l’intero rione Ferrovia: «Tutto il quartiere sarà ridefinito. Lunedì mattina iniziano i lavori alla Stazione centrale. Qui a via Nuzzolo sarà investita una cifra considerevole: 10 milioni di euro. Sul Pnrr – ha ricordato – insieme alla provincia, siamo i primi in Italia per capacità d’attrazione degli investimenti: qui si comincerà a vedere la concretezza di questo record, si toccheranno con mano gli effetti di questo primato. Per la terza età e per l'infanzia diventerà uno spazio ideale. Nessuno ci deve ringraziamenti, ma orgogliosi sì, lo siamo». L’evento inaugurale si è chiuso anche con una simbolica rottura della prima pietra in cui si è cimentato lo stesso Mastella e con la benedizione del cantiere da parte di monsignor Pompilio Cristino, parroco della Chiesa di Santa Maria di Cosantinopoli.