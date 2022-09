Benevento, la pace dei pini: via ai trattamenti di endoterapia

Pini, scoppia la pace. È un finale difficilmente prevedibile quello scritto dalla vicenda più rissosa degli ultimi anni. Una storia punteggiata di polemiche, fuori e dentro il Consiglio comunale, che spinse persino la Procura, un anno fa, a sequestrare le 352 conifere della zona alta per il rischio che potessero essere abbattute in blocco. Provvedimento poi rientrato, e il Comune ha pervicacemente ripreso il filo del discorso commissionando un'ultima perizia all'agronomo Giuseppe Cardiello dalla quale è scaturito il verdetto conclusivo: 26 pini da abbattere perché considerati pericolosi. Parallelamente si è aperto il filone delle cure contro la cocciniglia tartaruga, il parassita infestante che ha attaccato pesantemente anche il duplice filare beneventano. Trattamenti fitosanitari partiti ieri mattina in viale degli Atlantici. Le polemiche da ieri hanno lasciato il posto, sorprendentemente, ai commenti entusiastici dell'amministrazione comunale e di quelli che nella vicenda erano stati i suoi più fieri avversari. «Sono lieto, ed è tutt'altro che una banale formula di cortesia, di annunciare che sono iniziati a Benevento i trattamenti di endoterapia, rimonda del secco e taglio dei pini ritenuti pericolosi - ha dichiarato l'assessore all'Ambiente Alessandro Rosa - L'obiettivo del mio mandato è sempre stato trovare una soluzione condivisa, spuria da qualsivoglia posizione precostituita e andando oltre speculazioni controproducenti, che mettesse insieme la tutela dei cittadini in primis, del nostro patrimonio arboreo, e l'ascolto delle ragioni di tutte le parti intervenute sulla vicenda: essere arrivati di fatto alla possibilità di salvare i pini dalla cocciniglia trovando i fondi per il trattamento, e abbattere solo le piante irreparabilmente compromesse, mi rende orgoglioso». Il delegato mastelliano ha quindi ringraziato anche «le associazioni e i comitati, per i consigli e il confronto: spero che il modello sia mutuabile in futuro». Come anticipato nei giorni scorsi, i trattamenti endoterapici si protrarranno per l'intero mese di settembre e riguarderanno tutti i pini di viale degli Atlantici, via Pacevecchia e via Fratelli Rosselli. In ottobre si procederà al taglio dei 26 alberi considerati pericolosi.

E da quello che era stato il più tenace antagonista dell'amministrazione, autore due anni fa di un esposto relativo ai 12 tagli operati dal Comune nel 2019 da cui è scaturito un procedimento penale, sono giunte ieri parole di giubilo e riconoscimento: «Alla fine ha vinto il buon senso - ha commentato il presidente di Città Verde Ambner De Iapinis - Dopo una guerra aspra, circa 320 pini sono stati salvati e saranno curati. Il viale degli Atlantici è salvo. La città ha vinto e con essa anche l'attuale assessore all'Ambiente, che ha lavorato di fino politicamente per la risoluzione del problema». Per De Iapinis ora un diverso bersaglio polemico: «In questa cruenta e doverosa lotta civile eravamo in molti, mancavano solo i residenti di viale degli Atlantici. Hanno preferito assistere a una lotta che li riguardava, seduti comodamente in poltrona, a parte pochissime, autorevoli eccezioni». Toni inopinatamente distesi anche per l'esponente dell'opposizione consiliare Rosetta De Stasio: «La guerra che aveva come obiettivo salvare i pini è stata sostanzialmente vinta. Saranno abbattuti solo 26 pini con la immediata sostituzione di piante identiche. Devo dare atto all'assessore Rosa di avere mantenuto l'impegno assunto allorquando ho presentato tre interrogazioni nelle quali chiedevo di revocare la famosa delibera 41 del 2020 e di provvedere alla cura delle piante. La delibera 41 non è stata revocata ma, di fatto, l'amministrazione ha esaudito la richiesta da me portata in Consiglio, proveniente da tanti cittadini e in particolare dai comitati civici. Quando si agisce e si amministra al di fuori degli schieramenti e dei meccanismi personali o di parrocchia, i risultati vanno a vantaggio di tutta la cittadinanza». Intanto, ieri sono iniziati anche i trattamenti di disinfezione e disinfestazione larvicida da parte dell'Asl sul territorio cittadino. Gli interventi riguarderanno in particolare il centro storico, la Villa comunale, Villa dei Papi e il Fido Park. Da lunedì saranno effettuati i trattamenti di derattizzazione nelle medesime zone. Lo ha reso noto l'amministrazione comunale.