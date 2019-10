CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 5 Ottobre 2019, 08:27

Tre nuovi vigili da assumere con la benedizione del Tar. Si è reso necessario l'ennesimo pronunciamento del tribunale amministrativo per dichiarare definitivamente conclusa la lunga vicenda avviatasi oltre otto anni fa. Al centro della querelle i partecipanti al bando indetto dal Comune di Benevento con bando del 12 aprile 2011 per l'assunzione a tempo indeterminato tramite concorso di due istruttori di vigilanza categoria C1. Prove regolarmente effettuate e graduatoria stilata come da prassi.