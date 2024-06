Usa il pass di un defunto: la multa e la denuncia

In giro per la città con un permesso per invalidi. Ma la persona beneficiaria era morta da due anni, e il falso accompagnatore si becca la denuncia. Fatale al protagonista dell’episodio, un dipendente pubblico, è stato il ricorso presentato dallo stesso contro una sanzione per divieto di sosta.

Gli accertamenti hanno portato alla scoperta del caso, eclatante ma sicuramente non isolato. A rivelare la vicenda è stato ieri in una nota il comandante della polizia municipale Pasquale Pugliese: «Un dipendente pubblico è stato denunciato in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria. Essendo stato sanzionato a marzo, aveva presentato ricorso in autotutela per l’annullamento del verbale di violazione al codice della strada, allegando un permesso adibito a persone invalide e dichiarando che quel giorno fosse al servizio proprio della persona invalida».

Un vero e proprio boomerang, dal momento che «dai riscontri documentali acquisiti anche con l’ausilio di altro comando di polizia municipale - spiega Pugliese -, è stato accertato che il permesso invalidi era intestato a persona defunta da oltre due anni».