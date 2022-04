Benevento, violenza di gruppo su donna ubriaca: tre arresti

Tre persone, due uomini e una donna, sono state arrestate per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una donna. I tre avrebbero abusato delle condizioni della donna determinate dall'assunzione di sostanze alcoliche nelle ore precedenti alla violenza.

La squadra mobile della Questura di Benevento e poliziotti della sezione di polizia giudiziaria della Procura di Benevento hanno eseguito un'ordinanza emessa dal gip del Tribunale sannita che dispone gli arresti domiciliari per i due uomini e la donna.

La violenza è avvenuta a Ceppaloni a dicembre 2021. I quattro avevano trascorso la serata assieme finché gli indagati, approfittando dello stato di ubriachezza della donna, l'hanno portata nell'abitazione di uno dei tre costringendola a subire atti sessuali contro la sua volontà.

Le indagini si sono servite anche dell'acquisizione delle conversazioni scambiate nell'immediatezza dei fatti e nei giorni successivi su WhatsApp tra la vittima della violenza e uno degli indagati, nonché tra gli indagati stessi. La donna destinataria dell'ordinanza è indagata anche per calunnia aggravata nei confronti della parte offesa, in quanto, interrogata per fornire la propria versione dei fatti, ha denunciato falsamente di aver subito ella stessa una violenza sessuale da parte della vittima della violenza di gruppo.