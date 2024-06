Benevento, violenza di genere: al via il nuovo focus formativo della Procura

Il tema vittimizzazione al centro dell'incontro in programma lunedì, dalle 15 alle 18, presso l'auditorium dell'ospedale Fatebenefratelli di Benevento. Si tratta del settimo appuntamento formativo del «Corso di alta formazione sulla violenza domestica, di genere e contro le vittime vulnerabili», promosso dalla Procura di Benevento e dagli enti del «Tavolo interistituzionale per la tutela delle vittime vulnerabili e di violenza di genere», in collaborazione con il progetto «Luana. Prevenzione della violenza ed empowerment», coordinato dalla coop Eva. Nel corso della convention, cui prenderanno parte Concetta Gallo, psicologa psicoterapeuta, responsabile di Aisha, casa per donne vittime di tratta, Gina Troisi, psicologa psicoterapeuta, ricercatrice presso l'Unifortunato e presso la Federico II e Cristiana Scoppa, giornalista professionista, responsabile ufficio stampa e comunicazione della coop Eva, il fenomeno verrà affrontato in merito all'accoglienza e ai percorso delle vittime della tratta, alle strategie di inclusione e intervento per le donne rifugiate vittime di violenza; un passaggio sarà dedicato anche alle esperienze con organizzazioni e associazioni di donne con un intervento sulla comunicazione della violenza e sulla verità e fiducia che la deve contraddistinguere.

La metodologia formativa adottata prevede momenti di confronto dopo ogni intervento con il coinvolgimento diretto dei partecipanti.