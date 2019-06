Domenica 30 Giugno 2019, 20:21 - Ultimo aggiornamento: 30-06-2019 21:20

Uno zaino sospetto è stato posizionato davanti alla casa del presidente di Confindustria Benevento, Filippo Liverini, a Telese Terme. Sul posto i carabinieri che hanno vietato ai vicini di uscire di casa.«Tenetevi i fili della guerra» è la frase scritta sul bigliettino lasciato sopra allo zaino. Sul posto gli artificieri di Napoli per far brillare il sacco. Oltre ad essere il numero uno degli industriali, Liverini è conosciuto per essere il titolare della Mangimi Liverini, azienda importante nel settore dei mangimi per la zootecnia.Per fortuna si è trattato di un falso allarme: lo zaino non conteneva un ordigno ma era pieno di carta. La polizia del commissariato di Telese ha già individuato l'autore del gesto.