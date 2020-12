Pochi acquisti, nessuna multa, polemiche. Sintetico bilancio della prima giornata di zona arancione. A incidere sulle dinamiche socio-economiche è stato anche il maltempo che ha colpito la città per l'intera giornata. Una variabile che ha finito per limitare i potenziali flussi degli spostamenti che l'allentamento delle restrizioni e la riapertura delle attività commerciali finora chiuse avrebbero potuto determinare. Riflettori puntati immancabilmente su corso Garibaldi, epicentro delle attenzioni anche alla luce della ordinanza bis anti-struscio varata sabato dal sindaco Clemente Mastella. Il principale boulevard cittadino non ha fatto registrare presenze eccessive neanche negli orari di «punta» come la fascia pre-pranzo e quella pomeridiano-serale. Nessuna traccia dei temuti assembramenti, ma il maltempo imperante rende complicato stabilire quanto abbiano inciso i provvedimenti normativi e l'autodisciplina dei cittadini.

Un'idea precisa su quanto accaduto se l'è fatta invece il numero uno provinciale di Confesercenti Gianluca Alviggi, che ha vissuto sul campo, nella propria attività commerciale di corso Garibaldi, la giornata d'esordio: «In giro non c'è praticamente nessuno. Il cattivo tempo e il clima di paura che circola tra i cittadini hanno evidentemente influito. Ma se a tale contesto critico aggiungiamo provvedimenti come quelli che il sindaco si ostina ad adottare, le residue speranze di una minima agibilità commerciale si azzerano. Mi chiedo che senso abbia additare qualche luogo della città come pericoloso, dal momento che ormai tutti conoscono e adottano le misure anticontagio prescritte. Emanare una specifica ordinanza per il corso e il centro storico vuol dire automaticamente dissuadere le poche persone intenzionate a fare compere. E non basta dire che gli acquisti sono consentiti. Chiunque, nel dubbio, sceglierebbe un luogo non indicato nell'ordinanza». Alviggi parla di «un'ennesima decisione sbagliata e immotivata di un'amministrazione che ormai non ci stupisce più. Anzi, è più esatto dire che la decisione è esclusivamente del sindaco. Infatti il delegato al ramo Alfredo Martignetti, fresco di nomina, non ci aveva minimamente accennato a tale ipotesi quando ci ha convocato in assessorato pochi giorni fa. È evidente che in Comune c'è chi si sveglia una mattina e decide su tutto e tutti, non tenendo minimamente in conto gli ambiti operativi che lui stesso ha formalmente attribuito. Mi chiedo se Martignetti intende ricoprire un incarico del quale, come si è visto, viene espropriato alla prima occasione».



Interrogativo al quale il titolare del Commercio replica così: «L'ordinanza del sindaco Mastella non riguarda le attività commerciali ma la tutela sanitaria collettiva e l'ordine pubblico - puntualizza Martignetti - Pertanto non c'è alcuna ragione per sentirmi oltraggiato dal provvedimento del sindaco, le cui motivazioni peraltro sono tristemente rafforzate in queste ore. Ho profondo rispetto del malessere degli esercenti e ho avuto modo di discuterne con Alviggi, ma non possiamo nasconderci che questa vicenda sta provocando enormi difficoltà a tutte le categorie. Ritengo peraltro che le presunte ripercussioni della ordinanza sulle attività commerciali siano del tutto residuali, sia perché il provvedimento riguarda solo alcune ore della giornata, sia perché non impediscono di effettuare compere. Ho verificato che non c'è alcuna militarizzazione di corso Garibaldi e delle altre aree citate nel provvedimento, segno che si sta avendo attenzione a tenere il massimo equilibrio possibile tra tutti gli interessi in campo».

Atteggiamento che sembrerebbe animare anche gli addetti ai controlli. Nessuna sanzione ieri da parte di polizia e vigili urbani, che peraltro hanno evitato anche di posizionare le vetture di servizio all'imbocco del Corso come invece fatto nelle scorse settimane. «La nostra attività è in linea con lo spirito dell'ordinanza - spiega il comandante della polizia municipale Fioravante Bosco - ovvero fungere da deterrente nei confronti delle situazioni che potrebbero rivelarsi più problematiche. Non c'è alcun intento vessatorio verso nessuno, tantomeno per le attività commerciali». Da segnalare qualche concentrazione di presenze al limite, soprattutto tra i più giovani, nei pressi dei locali commerciali con distributori automatici di bibite e alimenti. Si interverrà nelle prossime ore: «Estenderemo la durata delle misure anti assembramenti che erano state emanate ad hoc» assicura Bosco.



