Una zona a traffico molto poco limitato. Sono più di 3mila i pass rilasciati per il transito e la sosta nel centro storico. La ricognizione appena effettuata dall'ufficio Mobilità del Comune per conto della competente commissione consiliare parla per l'esattezza di 3.082 permessi attualmente in vigore di cui 1.658 per la zona Annunziata, 1.424 per la Traiano. Un responso che evidentemente stride con il concetto stesso della limitazione posto a base del lasciapassare «motorizzato». Todos autorizzados, si potrebbe dire, e non una sola volta. Nel senso che il rapporto tra il numero degli abitanti nel nucleo cittadino e quello dei tagliandi concessi è di 1 a 2, ovvero ogni residente (minori compresi!) ha in media due nulla osta. I cittadini con domicilio nel perimetro della ztl sono 1.480 ripartiti in 809 nuclei familiari, secondo l'ultimo monitoraggio dei Servizi demografici.

Report alla mano, ogni famiglia residente in centro avrebbe in uso mediamente 4 pass. Numeri palesemente incompatibili con una corretta disciplina della mobilità e della sosta tra gli storici vicoli. E del resto è sufficiente una breve passeggiata in qualsiasi giorno della settimana su corso Garibaldi e traverse limitrofe per avere chiaro il senso della straripante presenza di veicoli nei luoghi simbolo della città. Una situazione favorita dalle assai generose e datate regole disposte dalle precedenti amministrazioni. Quella in vigore, varata sotto la gestione Pepe nel gennaio 2011, stabilisce che «per il transito e la sosta nella Ztl è concessa l'autorizzazione a una sola autovettura per ogni nucleo familiare residente o domiciliato, per i medici, gli amministratori comunali e i ministri di culto».

Il dispositivo sancisce inoltre che «per il solo transito sarà rilasciata un'autorizzazione per una sola autovettura ad ogni componente di famiglia residente o domiciliata diverso da quello a cui è stata rilasciata l'autorizzazione per transito e sosta». Dunque, i pass legittimamente detenuti per famiglia avrebbero potuto essere al massimo 2, dimensioni che si sono raddoppiate. E ciò evidentemente anche a causa della mancanza di efficaci controlli, con buona pace delle reclamizzate telecamere, caratteristica questa che accomuna tutte le stagioni amministrative. Nel computo vanno inserite poi le 295 attività commerciali censite come operanti in centro, per le quali le regole in vigore consentono autorizzazioni (una per attività) per il carico e scarico merci «dalle 6 alle 9 e dalle 14 alle 16.30».



Il quadro attuale è quello di un fenomeno che non appare eccessivo definire fuori controllo. Ne è consapevole la commissione consiliare Mobilità che ha avviato la definizione di un nuovo disciplinare: «Stiamo lavorando per una regolamentazione organica delle ztl che tenga conto di tutte le esigenze, di residenti, commercianti e cittadini fruitori del centro storico - spiega il presidente Francesco Farese -. Da tempo abbiamo avviato una fase di analisi dei dati e delle possibili soluzioni. Il censimento ottenuto dagli uffici in relazione al numero di residenti, nuclei familiari, attività produttive e autorizzazioni rilasciate rappresentano la base per il lavoro che stiamo svolgendo. Si tratta di numeri importanti che richiedono risposte adeguate e concertate». Manca però all'appello un dato cruciale dal quale dipende la pianificazione di uno storico e sentitissimo problema: «Siamo in attesa - rivela Farese - di una ricognizione del numero di stalli per la sosta disponibili nelle ztl, per varare criteri nella regolamentazione delle autorizzazioni rispondenti alle reali possibilità ed esigenze. Questo lavoro procederà di pari passo con la nuova gestione delle strisce blu e dei parcheggi di via del Pomerio e di Porta Rufina che sarà affidata, secondo l'indirizzo approvato dalla giunta, attraverso un partenariato pubblico-privato tramite finanza di progetto. In tale ottica si dovrà tenere conto delle esigenze del centro storico e delle ztl, offrendo soluzioni a supporto di queste aree». E c'è poi il nodo sempre caldo dei commercianti: «Completata la ricognizione dei posteggi disponibili avremo un confronto con i residenti e i commercianti delle aree interessate».

