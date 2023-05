Dopo un'attesa durata 15 anni, torna la grande lirica nel capoluogo. L'Orchestra filarmonica di Benevento regalerà alla città un fine settimana nel segno della musica con «Il barbiere di Siviglia», opera buffa in due atti di Gioachino Rossini su libretto di Cesare Sterbini in programma al teatro Comunale venerdì 12, con inizio alle 19.30 e domenica 14 maggio nella recita pomeridiana con inizio alle 18.

«Si tratta di un grande ritorno della lirica a Benevento ha sottolineato Maya Martini del direttivo dell'Ofb aprendo la conferenza di presentazione de "Il barbiere di Siviglia" atteso non solo dai melomani ma da quanti amano la bella musica». L'opera, che andrà in scena al Comunale grazie all'impegno dell'Orchestra filarmonica di Benevento, che si avvale della direzione artistica di Beatrice Rana, è «un compendio di professionalità e formazione dal grande valore educativo - ha detto l'assessora alla cultura Antonella Tartaglia Polcini per tanti giovani». L'assessora, inoltre, ha sottolineato che il teatro Comunale, aperto a tutte le espressioni artistiche, offre un'ottima acustica particolarmente adatta alla lirica ed ai concerti di musica classica.

Il soprano Rosa Feola ha brevemente illustrato il lavoro svolto nel corso della selezione, sottolineando la numerosa partecipazione di giovani cantanti. «La lirica è un mondo affascinante e difficile, ma non impossibile per tanti giovani» ha detto nel corso del suo intervento, evidenziando che nel corso dello studio è stata preferita la lettura dello spartito dopo aver «letto» il singolo personaggio da interpretare in palcoscenico. Inoltre c'è da dire che nel corso delle prove, tenute presso la sala della «Spina verde» al rione Libertà, gli interpreti hanno avuto la piacevole sorpresa di esibirsi dinanzi ad un pubblico di giovanissimi, gli allievi di alcune classi di un istituto comprensivo dell'isola d'Elba in gita turistico-educativa a Benevento, che sono rimasti sorpresi per lo spettacolo e rapiti dalla musica e dal canto.

«Per l'Ofb e per i giovani cantanti si tratta di una prova davvero interessante ha detto il direttore d'orchestra Marco Alibrando anche perché ammiro da sempre l'Orchestra filarmonica di Benevento per l'impegno e la professionalità che dimostra in ogni occasione» mentre il baritono Sergio Vitale ha evidenziato il ruolo diverso assunto «da noi cantanti nel trasformarci in maestri per i giovani partecipanti, ai quali insegnare non tanto la tecnica, ma soprattutto il pratica e la tenuta del palcoscenico».

E se l'opera lirica è un gioco di squadra tra i cantanti in palcoscenico e la buca dell'orchestra, anche il pubblico è chiamato a svolgere la sua parte «perché noi cantanti ha concluso Vitale - viviamo di applausi». Il cast di questa nuova edizione de «Il barbiere di Siviglia» è composto da giovani cantanti selezionati nel corso della prima edizione di Opera studio promossa dall'Ofb di Benevento e tenuta dalla stessa Feola e da Vitale che ha visto la partecipazione di numerosi giovani.

Il cast è formato da due interpreti per personaggio che si alterneranno nel corso delle due recite. Questi gli interpreti: Figaro Francesco Auriemma - Alfonso Michele Ciulla; Rosina: Federica Foresta - Angela Schisano; il conte di Almaviva: Francesco Tuppo - Eder Sandoval Guevara; Don Bartolo: Gabriel Wernick - Hazar Mursitpinar; Don Basilio: Carlo Feola - Nicola Ciancio; Berta: Carmen Aurora Bocale - Enrica Musto; Fiorello: Luca De Lorenzo. Orchestra filarmonica di Benevento diretta dal maestro Marco Alibrando. maestro del coro Luciano Brando, regia di Sergio Vitale, assistente alla regia Maya Martini, scene e costumi di Luca De Lorenzo realizzati da Arte scenica di Stefano Giaroli.

I biglietti ancora disponibili per assistere alle due recite dell'opera lirica sono in vendita on line sul sito dell'Ofb (www.ofbn.it) oppure presso i punti vendita i-ticket All net service e Bar tabacchi Fratelli Collarile di Benevento e Bar Lama di Montesarchio. L'esecuzione de «Il barbiere di Siviglia», tra le opere più note del panorama lirico italiano e tra le più eseguite al mondo, impreziosisce la stagione concertistica dell'Orchestra filarmonica di Benevento. La stagione artistica 2022/23 si avvale del contributo del Ministero della cultura e della Regione Campania con il patrocinio dell'amministrazione comunale e provinciale di Benevento in partenership con l'Università degli Studi del Sannio ed il Pastificio Rummo.