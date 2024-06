Solo una tempesta di inizio estate, o c’è qualcosa di più profondo? Saranno i prossimi giorni a dire se la riconsegna delle deleghe al presidente Nino Lombardi da parte dei consiglieri provinciali Nascenzio Iannace, Antonio Capuano e Umberto Panunzio potrà essere derubricata a fibrillazione passeggera, o se invece la frattura tutta interna ai mastelliani potrà determinare ripercussioni. I vertici di Noi di Centro e lo stesso Lombardi assicurano che si tratta di una questione circoscritta alla Rocca e alla agibilità operativa degli incarichi attribuiti lo scorso 1 febbraio. E la tempistica scelta nel restituire le deleghe, ovvero a urne chiuse e a valutazione del voto effettuata, lascia pensare che in effetti non ci sia la volontà di procedere a un clamoroso strappo. Nessun terremoto, dunque. Ma la vicenda dimostra comunque che tra le ampie fila mastelliane qualche inquietudine c’è.

APPROFONDIMENTI A San Giorgio Del Sannio, Ricci detta la linea Capaccio Paestum, Franco Alfieri eletto sindaco Sant'Arcangelo, Iammarino supera l’uscente Rossetti

LA DECISIONE

Una presa di posizione che, del resto, covava da settimane sotto la cenere alla Rocca. Capuano (delegato al rapporto con l’Unione Provincia d’Italia, alle politiche energetiche, ai trasporti, al turismo, agli eventi e alla promozione museale, ai rapporti con le società partecipate), Panunzio (Ambiente, ciclo dei rifiuti, Protezione civile, politiche giovanili), e Iannace (lavori pubblici, urbanistica, Ambiti socio assistenziali) avevano espresso da tempo il forte malumore per la impossibilità, di fatto, di esercitare le deleghe assegnate loro dopo la rielezione in Consiglio. Deleghe che sarebbero in pratica titoli onorifici e nulla di più. Nella nota di remissione, Iannace parla di «motivi strettamente personali», precisando che si tratta di «dimissioni irrevocabili».

Stessa formula per Capuano e Panunzio. Dal quartier generale mastelliano si fa professione di confidenza, evidenziando come, ad esempio, Iannace abbia accompagnato la riconsegna al pieno ribadimento della fiducia politica: «Confermo - ha scritto il sindaco di San Leucio del Sannio - stima e vicinanza a Clemente Mastella, e proseguirò il mio impegno politico al fianco del leader di Noi di Centro anche in Consiglio provinciale, convinto che sia l’unico leader che possa ridare speranza al territorio». Rassicurazioni convincenti giunte nelle scorse ore, garantisce il quartier generale mastelliano, anche da Capuano e Panunzio.



Quest’ultimo in particolare conferma: «A Mastella mi lega un rapporto solidissimo, sul piano umano e politico, e questa decisione non scalfisce minimamente la fiducia che ripongo nel progetto politico e amministrativo intrapreso, sia in Provincia che in Comune. Le deleghe sono rimaste puramente formali. Sui rifiuti mi trovo puntualmente a non poter incidere nei processi». In serata, poi, la nota a tre firme che sembra spazzare via le ombre: «Le vicende della Provincia riguardanti le deleghe non hanno nessuna attinenza politica. Il nostro leader è uno: Clemente Mastella, punto» dichiarano congiuntamente Capuano, Panunzio e Iannace.

Si punta a ricucire in fretta: «Cercheremo di comprendere come ricomporre il quadro - dichiarano il presidente Lombardi e l’altro consigliere mastelliano alla Rocca, il segretario provinciale Ndc Carmine Agostinelli - I tre colleghi non hanno mai messo in dubbio l’appartenenza o il sostegno, bensì le oggettive difficoltà relative all’esercizio delle deleghe. Siamo convinti che i consiglieri presto troveranno le condizioni migliori per poter esercitare il mandato e le deleghe conferite».

IL CASO

Ed è una tempesta annunciata anche quella consumatasi ieri in Forza Italia. Il segretario provinciale Francesco Maria Rubano ha revocato con una lapidaria comunicazione da una riga l’incarico di vicesegretario del partito ad Arturo Leone Vernillo, sindaco di San Nicola Manfredi: «Con la presente sono a comunicarti la revoca dell’incarico di vice segretario provinciale di Forza Italia». Diciassette parole in tutto, anche troppe per Rubano che aveva messo nel mirino Vernillo già da qualche tempo per l’annunciato disimpegno in campagna elettorale. Pienamente confermato dalla lettura dei dati: a San Nicola Manfredi ha prevalso Stati Uniti d’Europa, costola dell’amministrazione sannicolese, lasciando Forza Italia al sesto posto. E in un messaggio social, Vernillo ha lasciato intendere che alla base delle scelte possano esserci stati anche impegni non mantenuti: «Apprendo la mia revoca da una carica nei fatti rimasta sempre formale. Tante cose sono state dette, magari poi sono state fatte altre. Ma non rinnego nulla. Il segretario provinciale, a cui va la mia stima e il mio rispetto umano immutati, ha deciso così. Nessun rancore. Anzi. In bocca al lupo per tutto».