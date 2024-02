I numeri che raccontano la crisi si annidano dappertutto, anche nei canoni di locazione. Accade così che Benevento si ritrova al quart'ultimo posto in Italia analizzando le variazioni percentuali fra gli importi del secondo semestre 2022 e del primo semestre 2023. Lo rivela un report dell'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa. Prendendo come riferimento la tipologia dei bilocali, che rappresentano la tipologia di immobile maggiormente affittata a livello nazionale, viene fuori che nelle grandi città il 2023 ha portato un aumento percentuale dei canoni pari al 3%, mentre nei capoluoghi di provincia la media è stata del 2,5%. Questo altrove, ma non a Benevento, dove l'importo non ha subito alcuna variazione nonostante un tasso di inflazione che autorizzava il ritocco.

Si tratta, secondo i numeri Tecnocasa, di uno dei peggiori risultati in Italia. Un problema sannita, visto che Campobasso fa registrare la stessa percentuale zero. È andata ancora peggio solo in tre città, che hanno visto una riduzione dei canoni: Alessandria (-0,8%), Savona (-1,1%) e Pisa (-1,8%). I primi tre capoluoghi in classifica (Trieste, Arezzo e Rovigo) hanno visto invece un aumento percentuale superiore al 12%. Canoni in aumento, invece, nelle altre province campane: Napoli fa registrare +4,1% e conquista la casella 16 a livello nazionale, Caserta (+2,5%) occupa invece il gradino 36 e Salerno (+2%) il 43.

Il dato del capoluogo sannita non cambia considerando trilocali anziché bilocali: anche qui non c'è stata alcuna variazione, in una Campania che invece avanza anche se lentamente. Un piccolo incremento (2,9%) viene registrato solo nel campo dei monolocali, peraltro più contenuto sia rispetto al dato registrato a livello nazionale (3,4%) che a quello regionale, che sfiora il 4%. La chiave di lettura è evidente: la crisi che attanaglia il Sannio non fa lievitare gli importi e poi c'è l'effetto spopolamento, per cui molti proprietari preferiscono mantenere bassi i canoni per non rischiare di ritrovarsi un immobile sfitto, con le ovvie conseguenze in termini di costi. Ma a proposito di canoni, quali sono gli importi accertati da Tecnocasa per il capoluogo e i principali centri della provincia?

Partendo da Benevento, i canoni medi di locazione variano da 250 a 450 euro, naturalmente in funzione delle condizioni dell'immobile. Non c'è differenza tra le varie zone, e questo è un caso unico in Campania, laddove invece negli altri capoluoghi gli importi variano passando dal centro alla periferia. Come sarebbe anche lecito supporre per Benevento, dove invece sembra si paghi lo stesso nel centro storico, nella zona delle Poste o nei pressi della stazione centrale. Peraltro si tratta degli importi più bassi in Campania: a Napoli o a Salerno si paga il doppio, mentre sia ad Avellino che a Caserta ci sono 50-100 euro in più. Per quanto riguarda i Comuni della provincia spiccano i dati di Airola e San Giorgio del Sannio, che si presentano allineati a quelli di Benevento, anzi con qualche decina di euro in più nel caso dei monolocali: 330 euro ad Airola, 300 a San Giorgio del Sannio. Per quanto riguarda gli altri comuni, i monolocali più economici sono quelli affittati nella periferia di Montesarchio, Sant'Agata dei Goti o Pannarano: si può trovare qualcosa anche a 150 euro. Passando ai bilocali la forbice si apre fra i 200 euro di Montesarchio, Pannarano, San Leucio del Sannio e Sant'Agata dei Goti e i 350 euro di Airola e San Giorgio del Sannio, con una fascia intermedia nella quale si trova Calvi, a quota 300 euro. Per quanto riguarda infine i trilocali, si parte dai 250 euro di San Leucio del Sannio, passando per i 300 delle periferie di Montesarchio, Pannarano e Sant'Agata dei Goti per arrivare ai 350 di Calvi, oppure del centro a Montesarchio e Sant'Agata per arrivare ai 400 euro di Airola e del centro di San Giorgio del Sannio.