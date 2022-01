Beni culturali, il Ministero lascia a secco il Sannio: «Così è impossibile gestire»

Il Ministero effettua il riparto delle risorse per la gestione dei beni culturali e assegna al Sannio un incredibile zero. La lettura delle tabelle allegate al decreto 34 firmato nei giorni scorsi dal ministro Dario Franceschini è un sonoro ceffone per Benevento e provincia. Nella «Programmazione triennale dei lavori pubblici 2022-2024» del dicastero, ma soprattutto nel «Programma annuale 2022» non c'è spazio nemmeno per un obolo destinato...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati