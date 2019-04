Mercoledì 17 Aprile 2019, 10:35

Furto nella notte nella tabaccheria Corbo di contrada Olivola a Benevento. I ladri si sono introdotti all'interno forzando il cancello di ingresso e la saracinesca e hanno portato via sigarette e gratta e vinci per un valore che è ancora da quantificare. Sul posto i carabinieri del nucleo Radiomobile che sono stati allertati dal proprietario che solo in mattinata quando si è accorto dell'accaduto.