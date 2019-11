«Risposte concrete oppure bloccheremo tutte le attività della Samte». Questo l'ultimatum lanciato dai dipendenti della società provinciale di rifiuti e dai propri rappresentanti sindacali Giannaserena Franzè e Antonio Tizzani della Cgil e Michele Caso della Uil durante una conferenza dai toni particolarmente accesi svoltasi alla Rocca dei Rettori, dopo aver allestito un presidio all'esterno. Tensione alle stelle e pazienza agli sgoccioli nel nuovo capitolo di una vicenda tornata ad assumere contorni incerti e drammatici, nonostante nelle ultime settimane i lavoratori dello Stir di Casalduni avessero ricevuto rassicurazioni in merito alla possibilità di un temporaneo dislocamento presso altri impianti della regione. L'assenza di sviluppi concreti e il numero di mensilità arretrate salito a quota 4 sono diventati la classica goccia in grado di far traboccare il vaso e per i 41 dipendenti dell'azienda la possibilità di incrociare le braccia appare sempre più concreta. Pagamento dei salari, ricollocamento del personale da portare di nuovo al tavolo regionale e l'invito ai politici e alla classe dirigente a fornire risposte chiare: queste le richieste dei manifestanti, pena la proclamazione dello stato di agitazione e la minaccia di bloccare ogni altra attività della Samte, un'eventualità che potrebbe avere pericolose ripercussioni sotto il profilo ambientale.

«Siamo a un punto di non ritorno - dice Franzè - i lavoratori vivono una costante situazione di disperazione e all'orizzonte non si intravede alcuna prospettiva, né finalizzata al recupero degli stipendi arretrati né alla riapertura di quel percorso di reinserimento occupazionale, in attesa che lo Stir di Casalduni sia pronto a ripartire. Non siamo disposti ad attendere oltre, è ora che la politica si assuma le proprie responsabilità. Ci eravamo illusi di essere giunti alla svolta positiva ma qualcosa è andato storto e vorremmo capirne le ragioni. Basta silenzio, basta ignorare le nostre telefonate. Ci sentiamo presi in giro e pretendiamo subito delle risposte chiare dalle istituzioni. Non ci sono le condizioni per preservare i posti di lavoro? Almeno comunicatelo apertamente, senza mandarla per lunghe». Lo scenario prospettato dai manifestanti nel caso la situazione di stallo persista è dei più duri. «La Samte gestisce una serie di siti e non solo lo Stir di Casalduni - continua Franzè - e la nostra intenzione è di bloccare tali attività. Siamo consapevoli delle conseguenze per la salute pubblica ma non abbiamo alternative».

A rincarare la dose è il segretario regionale Uil Caso: «Da quattro mesi i lavoratori non percepiscono alcun compenso e sono costretti ad ascoltare false promesse. La misura è colma e appare evidente che questa situazione critica vada letta come la prova della totale assenza di un progetto ambientale da parte delle istituzioni. Sembrava fossimo arrivati al traguardo e invece rieccoci al punto di partenza, senza sapere perché. Non abbiamo scelta: finora le attività della Samte sono andate avanti grazie al senso di responsabilità dei lavoratori ma ora le fermeremo. Chiediamo all'Ato una delibera che riconfermi il ruolo strategico dello Stir e alla Provincia di pagare gli stipendi arretrati».

Intanto ieri sono arrivate le prime risposte concrete da parte del Comune di Benevento. L'assessore alle finanze, Maria Carmela Serluca, e l'assessore all'ambiente, Luigi De Nigris, hanno reso noto che gli uffici comunali hanno istruito tutte le procedure propedeutiche alla liquidazione di una parte del credito che la Samte vanta nei confronti del Comune, che la prossima settimana provvederà a versare all'azienda circa 120mila euro.

