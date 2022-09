Bilanci, scontro no stop la minoranza all'attacco «I conti sono fittizi»

Non un tema come gli altri ma la madre di tutte le battaglie tra maggioranza e opposizioni. I conti di Palazzo Mosti rubano la scena anche alla campagna elettorale imponendosi con la forza dei numeri, quelli della relazione condotta dalle ispettrici ministeriali Sonia Cirillo e Vitaliana Vitale tra febbraio e agosto. Una «due diligence» che ha indagato in filigrana i Bilanci dell'ente prima e, soprattutto dopo, la fatidica data del 11 gennaio 2017, giorno 1 del dissesto bis dichiarato da Clemente Mastella dopo la doppia gestione di Fausto Pepe targata centrosinistra.

Verifica lunga ma non infruttuosa, come evidenziato ieri nella sala consiliare dai consiglieri di opposizione. «Non aggiungerò alcunché a quanto non abbiano scritto le ispettrici nella relazione, perché la gravosità dei rilievi è eloquente - ha esordito il portavoce di Alternativa Luigi Diego Perifano - Si parla testualmente di risultato di amministrazione alterato, termine che la Treccani spiega con i sinonimi artefatto, manipolato. Idem per il raggiungimento del pareggio finanziario e dell'equilibrio di Bilancio, definito dalle funzionarie fittizio, ovvero finto, ingannevole. Gli accertamenti di organismi terzi non fanno altro che confermare quanto affermiamo da tempo sulla gestione dei conti del Comune post dissesto, dando atto all'ex presidente dell'Osl Ricciardi, sulle cui dimissioni non si è mai fatta davvero chiarezza, di aver denunciato criticità e mancanze amministrative reali. Ma la verifica delle ispettrici soprattutto - ha aggiunto il leader dell'opposizione - mette in crisi il racconto di Mastella che punta a dipingere una gestione adamantina nel post dissesto, contrapposta a quella precedente foriera di problemi per la città. Quelli, piuttosto, li sta determinando questo dissesto interminabile». Le 46 pagine del dossier sono state passate in rassegna dagli oppositori. Dal democrat Giovanni De Lorenzo focus sul «giallo» dei crediti a doppia velocità: «Le ispettrici hanno preso in esame 23 partite debitorie di competenza dell'Osl, riscontrando che soltanto in 8 casi sussiste la richiesta di autorizzazione al pagamento da parte del Comune. Soltanto nel 2019, con la separazione della contabilità, c'è stato un ravvedimento. Un comportamento molto grave perché vìola il principio basilare della par condicio tra creditori. Questione che è già al vaglio della Corte dei Conti che accerterà le responsabilità individuali». Per Giovanna Megna di Civico22 «dalla relazione emerge la conclamata incapacità di riscossione tributaria dell'ente e il costante accrescimento dei residui attivi che formano ormai una pericolosa montagna. L'amministrazione ha agito irresponsabilmente riducendo incredibilmente il Fondo crediti dubbi esigibilità che i revisori avevano giudicato già insufficiente l'anno precedente». Duro anche il leader dei civici Angelo Moretti: «La relazione delle ispettrici rivela la pochezza della politica mastelliana del risolvo con una telefonata agli amici. La città si sta risvegliando e noi non berremo i racconti edulcorati del sindaco». Il capogruppo di Città Aperta Angelo Miceli ha rimarcato: «L'amministrazione Mastella è riuscita nel capolavoro contabile di portare in attivo nel 2017 un surreale avanzo di amministrazione del 2016, anno chiuso con 56 milioni di debiti e dunque con il dissesto».

A stretto giro la replica dell'assessora alle Finanze Maria Carmela Serluca: «Sono meravigliata che un semplice atto di ispezione tecnica, che rientra nel normale binario di interlocuzione tra lo Stato e l'Ente, sia oggetto di strumentalizzazione politica che rischia di trasformare tutto in un'inutile gazzarra. Le risposte dobbiamo fornirle alla Ragioneria generale dello Stato dopo i nostri approfondimenti interni. Alla luce della gragnuola di accuse strumentali propinate dai gruppi d'opposizione, anticipiamo che negli anni 2017 e 2018 l'amministrazione ha tenuto contabilità unitarie tra Osl e gestione ordinaria, scelta rimessa alla libera determinazione dell'Ente e, anzi, la Corte dei Conti è orientata proprio a tenerle unite. Nel 2019 l'Ente ha scelto di separare le due contabilità. Pertanto il risultato determinato negli anni 2017 e 2018 non poteva che essere quello determinato dalla gestione unica: lapalissiano. Rispetto alla questione dell'uso dell'avanzo di amministrazione 2017, le somme, utilizzate per pagare una tassa, sono state recuperate e non si è registrata dunque nessuna alterazione di Bilancio. Gli equilibri di bilancio sono stati sempre salvaguardati attraverso la conservazione dell'avanzo di amministrazione. Par condicio creditorum: nessuna violazione. Le somme che sono state pagate dal Comune in bonis sono somme riferite a fondi vincolati. Se avessimo fatto diversamente, il Comune avrebbe perso i finanziamenti. Chi prefigura scenari apocalittici e conseguenze politiche sul Consiglio comunale - conclude Serluca - mente sapendo di mentire, alimenta un becero allarmismo, ed è soprattutto in malafede».