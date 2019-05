CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 24 Maggio 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Colpo di scena a palazzo Mosti: salta il Consiglio che, stamattina, avrebbe dovuto approvare il rendiconto di gestione 2018. Incomprensibile la comunicazione resa dal presidente Luigi De Minico, che ha addotto a motivazione del rinvio «l'imminente tornata elettorale». Come se al momento della convocazione (3 aprile), la data delle Europee non fosse nota. In realtà, un flop che ha del clamoroso, soprattutto per le modalità, in quanto il conto consuntivo è depositato agli atti già da venti giorni e, fatta eccezione per il consigliere Italo Di Dio che aveva sollevato dubbi in commissione Finanze, nessun altro in queste settimane ha posto la questione. L'inghippo si annida nella mancata separazione dei residui tra gestione ordinaria e quella del dissesto, di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione. In buona sostanza, i residui attivi, pari a 138 milioni 244.970 euro, e quelli passivi, pari 141 milioni 046.061, non hanno una linea di demarcazione tra quelli sino al 31 dicembre 2016 e quelli successivi. Per l'80%, sosteneva Di Dio, sono ante dissesto, quindi vanno separati dalla gestione «sana», in bonis, altrimenti risulterebbe «inquinato» il bilancio. A tali perplessità manifestate in commissione, l'assessore Maria Carmela Serluca aveva replicato sostenendo che non esisteva alcuna controindicazione rispetto a quanto riportato nel consuntivo.