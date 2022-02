Bimbo morto a Benevento: tribunale nomina nuovo tutore per la sorellina

Tribunale per i minorenni di Napoli ha tolto alla madre di Gabriel - il bimbo di Benevento di 4 mesi morto per un trauma cranico e per la cui scomparsa sono indagati la mamma e due suoi zii - la sorellina di circa 4 anni, ed ha nominato un tutore per la bimba che è stata affidata ad una casa famiglia.

Contro tale decisione, adottata in via precauzionale, come anticipato dal sito «Ottopagine», il legale della madre e degli zii farà ricorso. Martedì scorso - come si ricorderà - si sono celebrati i funerali del bimbo, deceduto il 28 gennaio scorso al «Santobono» di Napoli dopo due precedenti ricoveri negli ospedali del capoluogo sannita, prima al «Fatebenefratelli», poi al «San Pio», da cui era stato trasportato in eliambulanza alla struttura pediatrica partenopea dove ha smesso di vivere.