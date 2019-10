CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 18 Ottobre 2019, 10:00

È venuto alla luce privo di vita domenica mattina nel reparto di Ostetricia e Ginecologia all'ospedale Rummo e per questo sono state avviate le indagini dalla Procura di Benevento che ha autorizzato l'esame autoptico sul corpicino. Indagate M.R., 46 anni, e A.Z., 60 anni, che hanno assistito la puerpera durante il parto. In seguito alla denuncia, presentata dai genitori del bimbo, il sostituto procuratore Maria Gabriella Di Lauro ha comunicato alle due ginecologhe in servizio presso l'azienda ospedaliera «San Pio» al momento dell'accaduto che nella giornata di oggi sarà affidato l'incarico a un consulente nominato dalla Procura per stabilire le cause che hanno determinato la morte del bimbo. Un atto dovuto, quello del Pm, per accertare se ci sia l'intenzione delle parti in causa di nominare un perito di parte che assista all'autopsia.