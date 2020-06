«Tutte le forze politiche e le istituzioni in maniera bipartisan si battano contro questa nuova aggressione al Sannio». È netta la posizione di Pasquale Maglione, deputato pentastellato, sulla prevista realizzazione del digestore anaerobico a Benevento. Un mega impianto da 110.000 tonnellate per il trattamento di scarti organici e fanghi di depurazione che dovrebbe sorgere nell'area Asi di Ponte Valentino per iniziativa della società torinese Energreen. «Le dimensioni dell'impianto - commenta il deputato del M5S - superano ogni sforzo di comprensione. Le oltre 100mila tonnellate previste sono un quantitativo che supera di gran lunga la produzione provinciale contraddicendo le indicazioni regionali che prevedono la gestione autonoma dei rifiuti per ogni provincia. Ciò accade perché il governo regionale non riesce a definire una programmazione che metta insieme coerentemente le istanze pubbliche e private. Malgrado abbia individuato i siti dove realizzare gli impianti per il trattamento dell'umido nel Sannio, come accaduto per Sassinoro continua ad assecondare estemporanee iniziative private. A ciò si unisce la mancata programmazione provinciale che ancora oggi arranca a causa di beghe politiche estranee agli interessi reali della collettività che hanno rallentato la costituzione dell'Ente d'ambito determinando una dilatazione dei tempi nella programmazione». Lacune pregresse che non possono però preludere secondo Maglione all'acquiescenza verso il previsto intervento: «Mi auguro che tutti gli enti interessati e le forze politiche assumano pubblicamente una posizione di contrarietà, così come hanno già fatto la Provincia e il Movimento 5 Stelle del Comune di Benevento. Auspico, così come avvenuto per la vicenda di Sassinoro, un fronte comune politico-istituzionale contro questa ennesima minaccia al nostro territorio considerato ormai una pattumiera da parte della Regione».

LEGGI ANCHE Benevento, sequestrato il tesoretto del narcos

La questione potrebbe entrare di prepotenza, benché non inserita all'ordine del giorno, nella seduta odierna del Consiglio dell'Ato rifiuti: «Discuteremo la stesura preliminare del Piano industriale dell'Ambito - anticipa il presidente Pasquale Iacovella - Ovviamente il Piano non comprende l'impianto proposto dalla società torinese, grandissimo e decisamente sproporzionato rispetto alle esigenze della provincia di Benevento. Com'è noto ho espresso contrarietà anche riguardo al sito per il compostaggio che si vorrebbe realizzare presso lo Stir di Casalduni (comune del quale Iacovella è sindaco, ndr) per ragioni di compatibilità ambientale con un territorio che ha già pagato un prezzo altissimo negli anni scorsi». L'impianto Energreen sarà argomento di un tavolo specifico: «Come annunciato dal presidente Antonio Di Maria - dichiara Iacovella - nei prossimi giorni la Provincia si farà promotrice di un confronto sul tema convocando l'Ente d'Ambito e il Consorzio Asi per definire un'azione coordinata». Dalla Rocca arriva anche la presa di posizione di Giuseppe Ruggiero, esponente del Pd in Consiglio provinciale: «Senza un piano rifiuti - dice - il Sannio rischia di diventare uno degli immondezzai d'Italia. L'impianto proposto dalla Energreen con trattamento di 110.000 tonnellate di umido tramite processo di anaerobiosi, è l'ennesimo esempio di come un territorio sia incapace di avviare una seria fase di programmazione sul ciclo dei rifiuti, diventando preda di interessi industriali impossibili da praticare altrove». Citati i precedenti relativi ad analoghi interventi previsti a Sassinoro, Casalduni e San Nicola Manfredi, Ruggiero aggiunge: «Il totale conferibile ottenuto sommando la capacità delle diverse proposte supera di ben cinque volte il fabbisogno sannita. Solo questo basterebbe a far saltare tutti dalle proprie sedie, e invece siamo innanzi ad un assordante silenzio. È evidente il fallimento della Provincia di Benevento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA