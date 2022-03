Biodigestore nel Sannio, i sindaci insorgono

Dopo le elezioni per il Consiglio dell'Ente d'Ambito si è riacceso il dibattito sull'opportunità o meno di realizzare il biodigestore per la lavorazione dell'umido presso l'impianto Stir di Casalduni. Il Sannio non è autonomo per il ciclo integrato dei rifiuti, infatti, dopo l'incendio dello Stir di Casaduni di agosto 2018 i Comuni sono costretti a sversare i rifiuti indifferenziati presso impianti di altre province. Manca anche un impianto...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati