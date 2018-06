Blitz al rione Libertà, trovate armi e droga

Venerdì 8 Giugno 2018, 23:46 - Ultimo aggiornamento: 09-06-2018 00:00

Ha interessato alcuni stabili che insistono in diverse zone della città, il blitz compiuto dagli uomini della Squadra Mobile e della Squadra Volanti della questura di Benevento alle prime luci dell’alba di ieri. Gli agenti, con l’ausilio di unità cinofile antidroga della polizia, hanno perquisito alcuni palazzi del rione Libertà e del centro storico di Benevento, alla ricerca di sostanze stupefacenti.Nell’area condominiale di uno stabile situato nei pressi di via Santa Colomba sono stati rivenuti una pistola semiautomatica pronta per essere utilizzata, con relative munizioni, un bilancino di precisione e circa trecento grammi di stupefacente, tra cui marijuana e cocaina, abilmente occultati in alcune scatole elettriche nonché lungo le canaline coprifili. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro, in attesa degli accertamenti della polizia scientifica. Il blitz segue anche altre attività di controllo per contrastare i reati in materia di armi e stupefacenti disposte dal questore Giuseppe Bellassai.