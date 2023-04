Bomba carta all'esterno di una sala gioco a Montesarchio, solo danni

Una rudimentale bomba carta è stata fatta esplodere la scorsa notte verso le tre presso una sala giochi e scommesse «Betaland» in via Napoli a Montesarchio. L'ordigno ha provocato solo danni ad una porta secondaria della sala. Ovviamente la deflagrazione ha fatto svegliare di soprassalto molti residenti in zona che hanno dato l'allarme alle forze dell'ordine. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Montesarchio che hanno ascoltato il titolare della sala giochi. L'uomo, di 37 anni di Montesarchio, ha dichiarato di non aver ricevuto minace o richieste estorsive. Nei giorni scorsi, sempre a Montesarchio, qualcuno aveva dato fuoco al portone di un condominio.