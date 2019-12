Un'auto, una Renault Megane, è stata danneggiata dall'esplosione di un grosso petardo, probabilmente una bomba carta, che era stato posizionato davanti alla ruota anteriore. È accaduto questa notte, verso le 3, in via Napoli a Benevento. Il parabrezza e i finestrini del veicolo, di proprietà di un 61enne agente di commercio, sono andati in frantumi. Indagano i carabinieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA