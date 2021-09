Allerta meteo, bomba d'acqua: danni e paura nel Sannio

Bomba d'acqua nel Sannio. Paura e danni nel capoluogo e in provincia. In tilt il centralino dei vigili del fuoco, dove sono arrivate centinaia di richieste di intervento. In campo anche vigili urbani, polizia, carabinieri, guardia di finanza e protezione civile impegnati anche nella notte per mettere in sicurezza le zone maggiormente colpite. Superlavoro per squadre di tecnici che hanno dovuto abbattere o tagliare i rami pericolanti di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati