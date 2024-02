Martedì 13 febbraio saranno distribuite in occasione della manifestazione «La Pace», realizzata dai bambini, le «bombe di pace» per poi essere lanciate nei campi in primavera. Protagonisti sono proprio i più piccoli che hanno lavorato alla preparazione delle bombe di semi di fiori selvatici del territorio, preparate dai bambini in un laboratorio dedicato presso una azienda agro-eroboristica.

APPROFONDIMENTI Reperti romani a la «Pietà» i lavori all'istituto d'istruzione restano sospesi per indagini Il Museo Arcos resterà chiuso al pubblico fino al 9 febbraio Pattinodromo a Benevento, dall'abbandono alla rinascita

«L'iniziativa spiega Angela Zeoli è organizzata dall'azienda Oro del Sannio e associazione culturale Galanti, in collaborazione con la Pro Loco. Parlare di memoria oggi, in un clima internazionale di guerra e oppressioni, vuol dire agire per praticare la pace, ognuno nel suo piccolo. Nel nostro microcosmo vogliamo farlo lanciando, questa iniziativa per i bambini, la nostra speranza per un futuro migliore, di convivenza, rispetto reciproco e condivisione. I bambini con entusiasmo hanno accolto l'iniziativa e si sono tanto impegnati per realizzare le bombe di pace fatte di terra e semi».

Fervono, intanto, i preparativi per la grande manifestazione «La Pace», realizzata dagli adulti, la storia «d'armi e d'amor», manifestazione in costume medievale a cavallo che si terrà domenica 18 febbraio. Si tratta dell'edizione 239 che si terrà in piazza Mercato con inizio alle 11 con esperienza immersiva nella vita quotidiana dell'alto medioevo. Alle 12 non mancherà il tradizionale bando e poi alle 15 inizierà la storica rappresentazione organizzata dalla Pro loco, guidata dalla neo presidente Annarita Di Maria, in collaborazione con il Comune, la parrocchia e le associazioni del territorio. Tutta la comunità è coinvolta nell'evento che vedrà protagonisti oltre 100 figuranti in costumi medioevali. «Quest'anno le attività inizieranno la mattina alle 11 annuncia Di Maria - con le scene di vita quotidiana dell'alto medioevo e la rappresentazione dei mestieri. Parteciperà anche l'associazione Benevento Longobarda con spettacoli di combattimento e tiro con l'arco. In questo particolare momento vogliamo diffondere un messaggio di pace sempre più forte».

La manifestazione si tiene dal lontano 1785 ed è un evento molto atteso. Si tratta di una suggestiva rivisitazione storica di un fatto a quanto pare realmente accaduto. La storia ci porta alla prima metà dell'800 dopo Cristo erano i tempi, in cui l'Italia meridionale fu teatro delle invasioni dei saraceni, che spesso saccheggiavano le popolazioni locali, portando morte e distruzione. Anche Benevento e l'alto Sannio furono interessate dalla presenza dei saraceni, il particolare l'alto Sannio al confine con il Molise fu teatro delle scorrerie dei saraceni per ben 30 anni. I saraceni erano capeggiati dal terribile Seodan. Santa Croce del Sannio fu risparmiata dalle razzie, non si hanno notizie storiche certe e qui entra in gioco la leggenda, accadde qualcosa di particolare, un evento che evitò la distruzione del paese e che portò ad una sorta di convivenza tra cristiani e saraceni, quella che negli anni è stata chiamata la Pace.

Tutto inizia quando il duca cristiano, feudatario di Santa Croce, escluse i cavalieri saraceni, che erano stanziati e accampati nei territori confinanti, dal torneo equestre che doveva designare, il ragazzo che avrebbe sposato la sua giovane figlia Maribella. Seudan il capo dei saraceni, offeso per essere stato escluso dalla gara decide di sfidare in duello il duca cristiano. La lotta è cruenta, la situazione sembra precipitare e diventare tragica ma c'è il provvidenziale intervento di Maribella che placa gli animi e accetta di prendere come suo sposo Seudan, convertito al cristianesimo da un misterioso e saggio monaco. Tutto si conclude felicemente con la pace tra cristiani e saraceni. La «Pace» rievoca questo fatto a metà tra storia e leggenda.