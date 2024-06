Bonea, scontro tra due auto, lui è un ricercato: arrestato dai carabinieri

Uno scontro frontale nel centro di Bonea ha consentito ai carabinieri della compagnia di Montesarchio di arrestare una persona ricercata da tempo. Ad avere la peggio è stato Giampietro D'Apice assessore comunale che transitava lungo via Roma, strada a senso unico dove il ricercato procedeva in senso inverso e secondo la testimonianza a velocità sostenuta. Persona sulle cui tracce i militari erano già da giorni e dopo posti di blocchi da qualche giorno anche lungo la statale Appia e nei comuni limitrofi a Bonea, sono riusciti in seguito all'incidente, a fermarlo.

Carabineiri che già stamattina avevano chiesto di visionare le telecamere di sorveglianza installate dal comune di Bonea ipotizzando che la persona ricercata avesse transitato anche in questo paese.

Ipotesi rilevatesi fondate in seguito allo scontro frontale di questa sera che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze per D'Apice pur se trasportato dal 118 intervenuto sul posto, al pronto soccorso dell'ospedale «Rummo». Le sue condizioni sono comunque buone dai primi accertamenti sanitari. ma.ta.