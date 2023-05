Bonus idrico sociale, bollette più leggere per i meno abbienti

«Sono stato informato dal presidente della Gesesa Domenico Russo che, dopo un periodo di blocco a livello nazionale dovuto prevalentemente a problematiche relative alla regolamentazione sulla privacy, la società Acquirente, che gestisce il sistema informativo integrato, in attuazione delle disposizioni di Arera, ha trasferito i flussi di dati necessari per il riconoscimento del bonus sociale idrico agli aventi diritto per le annualità 2021, 2022 e 2023. Verranno riconosciuti pertanto anche gli arretrati». A renderlo noto è il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.

«Mi è stato comunicato inoltre - aggiunge Mastella - che, a breve, verrà organizzato da Gesesa un incontro con le associazioni dei consumatori per illustrare tutte le attività già svolte e quelle in corso di esecuzione, al fine di poter erogare nei prossimi mesi il bonus.

In questo momento economico, per tanti assai delicato, si tratta di un'ottima notizia».

Il bonus sociale idrico permette agli utenti che versano in condizioni di disagio economico di usufruire di una riduzione sulla tariffa relativa al servizio di acquedotto per l'uso domestico. Per informazioni più dettagliate è possibile consultare il sito istituzionale della Gesesa.