Carta alimentare, in provincia di Benevento ne usufruirà una famiglia su 10. Percentuale allarmante, considerato che ne sono destinatari i nuclei familiari che vivono alle soglie della povertà. ll decreto, firmato dai ministri dell'Agricoltura e dell'Economia, prevede che la Carta acquisti sia operativa dal 1 luglio per un milione e 300mila beneficiari con Isee sotto i 15mila euro. Si tratta di buoni spesa per l'acquisto dei beni alimentari di prima necessità. È concesso un solo contributo per nucleo familiare, di importo pari a 382 euro, alimentati da uno stanziamento di 500 milioni per il 2023. Ad ogni Comune è stato assegnato un numero di carte, calcolato in base all'Isee presentato dai residenti. Si tratta di un meccanismo automatico per quanto riguarda l'attribuzione: non è prevista la presentazione della domanda ma è sufficiente che l'Inps disponga di un modello Isee. Andiamo a vedere la situazione dei Comuni della provincia, perché alla fine il 10% rappresenta una media, mettendo a confronto l'elenco pubblicato dal Masaf con i dati Istat sulle famiglie. Sopra la media provinciale del 10% si pongono Durazzano (dove la percentuale di famiglie beneficiarie della misura raggiunge il 14,54%), San Giorgio La Molara (14,41%), Forchia (14,32%), Arpaia (13,68%), Bucciano (13,6%), Castelpagano (13,5%), Pago Veiano (13,31%), Tocco Caudio (13,17%), Castelfranco in Miscano (13,17%), Cusano Mutri (13,14%), Bonea (12,9%), Campoli del Monte Taburno (12,72%), Baselice (12,7%), Moiano (12,5%), Pietraroja (12,5%), Circello (12,27%), San Lorenzo Maggiore (12,1%), Limatola (11,9%), Casalduni (11,9%), Colle Sannita (11,88%), Faicchio (11,81%), Puglianello (11,68%), Fragneto l'Abate (11,6%), Cautano (11,55%), Apice (11,52%), Pesco Sannita (11,17%), Pannarano (11,09%), Guardia Sanframondi (11,04%), San Bartolomeo (11,04%), Fragneto Monforte (11,01%), Montesarchio e Torrecuso (ambedue all'11%), San Leucio del Sannio (10,87%), San Nazzaro (10,83%), Sassinoro (10,67%), Vitulano (10,63%), Reino (10,39 %), Ginestra degli Schiavoni (10,36%), Montefalcone (10,31%), Paupisi (10,3%), Sant'Agata de' Goti (10,24%), Calvi (10,11%) e Castelpoto (10,1%). Paduli si pone esattamente in media 10%.

Seguono poi i Comuni dove il numero di famiglie è sotto la soglia media provinciale. L'elenco comprende Castelvetere in Val Fortore (9,9%), Solopaca (9,89%), Foiano di Val Fortore (9,86%), Dugenta (9,83%), Buonalbergo (9,76%), Morcone (9,7%), Pietrelcina (9,7%), Cerreto Sannita (9,64%), San Salvatore Telesino (9,56%), Foglianise (9,55%), San Martino Sannita (9,48%), Airola (9,38%), Paolisi(9,25%), Castelvenere (9,21%), Frasso Telesino (9,21%), San Marco dei Cavoti (9,19%), Ponte (9,17%), Campolattaro (9,17%), Molinara (9,04%), Apollosa (9%), Pontelandolfo (8,66%), Sant'Arcangelo Trimonte (8,54%), Santa Croce (8,53%), San Lorenzello (8%), Melizzano (7,92%), Ceppaloni (7,83%), San Giorgio del Sannio (7,57%), Sant'Angelo a Cupolo (7,4%), Telese Terme (7,27%), Amorosi (7,25%), San Lupo (6,74%), Arpaise (6,42%) San Nicola Manfredi (5,35%). A chiudere la classifica il capoluogo: a Benevento c'è la minore incidenza percentuale di famiglie beneficiarie della misura, il 5%. Numeri comunque alti, specie se si considera il fatto che ne sono destinatari coloro che non sono già fruitori del reddito di cittadinanza. La soglie della povertà vanno allargandosi.